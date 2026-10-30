Суд взыскал 22,5 млн рублей с экс-директоров ростовского «ЮжГеоКом»
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд привлек к субсидиарной ответственности экс-руководителя ООО «Южная Геологическая Компания». Постановление суда опубликовано в картотеке инстанции.
Согласно материалам дела, суд признал доказанным наличие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам компании ее бывшего руководителя Антона Стороженко. Производство по определению точного размера его ответственности приостановлено до завершения расчетов с кредиторами.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Южгеоком» зарегистрировано в 2006 году в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — создание геодезической, нивелирной, гравиметрической сетей. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Учредитель — Татьяна Стороженко. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.
В то же время апелляционная инстанция отказала в привлечении к субсидиарной ответственности Татьяны Стороженко, Наиды Гаджиевой и Максима Емельянова.
По результатам рассмотрения апелляционной жалобы конкурсного управляющего Дениса Савина суд постановил взыскать в пользу ООО «ЮжГеоКом» денежные средства в виде возмещения убытков с шести лиц: Юлии Валиной — 2,81 млн рублей; Владимира Пустовойтенко — 8 млн рублей; Анатолия Борисова — 1,78 млн рублей; Евгения Власова — 1,85 млн рублей; Александра Руденко — 3,70 млн рублей; Игоря Александрова — 5,34 млн рублей.
В удовлетворении требований к Елизавете Лагутиной отказано в полном объеме. Также со Антона Стороженко взыскана государственная пошлина в размере 30 тысяч рублей в доход федерального бюджета. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в месячный срок.
Денис Олегович Савин, член Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Континент», действует на основании решения Арбитражного суда Ростовской области от 24 ноября 2023 года.