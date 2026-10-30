Суд взыскал 22,5 млн рублей с экс-директоров ростовского «ЮжГеоКом»

В удовлетворении требований к Елизавете Лагутиной отказано в полном объеме. Также со Антона Стороженко взыскана государственная пошлина в размере 30 тысяч рублей в доход федерального бюджета. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в месячный срок.