Суд в Уфе повторно рассмотрит иск торгового дома «Башспирт» к экс-директорам
Предварительное заседание назначено на 19 ноября
Кировский районный суд Уфы назначил на 19 ноября подготовку к повторному рассмотрению иска о взыскании ущерба с бывшего гендиректора «Башспирта» Рауфа Нугуманова, экс-директора торгового дома «Башспирт» Алексея Компанченко и предпринимателя Артура Хазигалеева в пользу торгового дома «Башспирт».
В марте 2025 года Кировский райсуд Уфы признал ответчиков виновными в причинении ущерба компании путем обмана или злоупотребления доверием (п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ). Суд установил, что они, в частности, заключали невыгодные для «Башспирта» договоры аренды помещений, а в 2021-2022 годах подписали договоры купли-продажи недвижимости торгового дома «Башспирт». В декабре того же года Шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговоры и вернул дело на дополнительное расследование. Повторно в суд оно пока не поступало.
В январе этого года Кировский райсуд Уфы удовлетворил гражданский иск торгового дома, обязав господ Нугуманова, Компанченко и Хазигалеева выплатить материальный ущерб: 33 млн руб. основного долга, 22,8 млн руб. — процентов за пользование чужими денежными средствами, а также проценты за каждый день просрочки с 29 июля 2025 года.
В июне Верховный суд Башкирии отменил решение суда первой инстанции в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами, а в сентябре Шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил решение Кировского райсуда целиком и вернул иск на повторное рассмотрение.
Кассационная инстанция пришла к выводу, что нижестоящие суды допустили существенные нарушения «без установления по делу юридически значимых обстоятельств». В частности, суд указал на недостаточную оценку доказательств и отсутствие обвинительного приговора по уголовному делу. Кроме того, Кировскому райсуду Уфы предстоит установить рыночную стоимость недвижимости на момент ее купли-продажи.