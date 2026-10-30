Суд в Уфе повторно рассмотрит иск торгового дома «Башспирт» к экс-директорам

В марте 2025 года Кировский райсуд Уфы признал ответчиков виновными в причинении ущерба компании путем обмана или злоупотребления доверием (п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ). Суд установил, что они, в частности, заключали невыгодные для «Башспирта» договоры аренды помещений, а в 2021-2022 годах подписали договоры купли-продажи недвижимости торгового дома «Башспирт». В декабре того же года Шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговоры и вернул дело на дополнительное расследование. Повторно в суд оно пока не поступало.