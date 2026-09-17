В один процесс дважды

Кировский райсуд Уфы должен повторно рассмотреть иск торгового дома «Башспирт» к бывшему директору компании Алексею Компанченко, экс-гендиректору «Башспирта» Рауфу Нугуманову и предпринимателю Артуру Хазигалееву. Такое решение принял Шестой кассационный суд общей юрисдикции. В январе суд первой инстанции удовлетворил иск, обязав ответчиков выплатить торговому дому более 55 млн руб. в качестве компенсации ущерба от незаконной продажи помещений. Ответчики настаивали, что их вина не доказана — ранее тот же кассационный суд отменил приговор по уголовному делу. Эксперты полагают, что суд отложит рассмотрениe иска торгового дома до вынесения нового приговора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд удовлетворил жалобу Рауфа Нугуманова

Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ Суд удовлетворил жалобу Рауфа Нугуманова

Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ

16 сентября Шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил решение Кировского райсуда Уфы о взыскании ущерба с бывшего гендиректора «Башспирта» Рауфа Нугуманова, экс-директора торгового дома «Башспирт» Алексея Компанченко и предпринимателя Артура Хазигалеева в пользу торгового дома «Башспирт». Иск возвращен на новое рассмотрение. Мотивировочная часть постановления пока не опубликована.

Как ранее сообщал «Ъ», в марте 2025 года Кировский райсуд Уфы признал господ Нугуманова, Компанчнко и Хазигалеева виновными в причинении ущерба «Башспирту» путем обмана или злоупотребления доверием (п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ). Рауф Нугуманов и Артур Хазигалеев приговорены к пяти и четырем годам условно соответственно с испытательным сроком на три и два года. Алексей Компанченко — к 4,5 года колонии-поселения.

Как было установлено в суде, Рауф Нугуманов и Артур Хазигалеев заключили заведомо невыгодные для «Башспирта» сделки. В частности, в 2021–2022 годах бывшие топ-менеджеры «Башспирта» по заниженным ценам продали здания магазинов, принадлежащих торговому дому «Башспирт», компаниям «Атлантис» и «Цитадель», аффилированным с господином Хазигалеевым. Торговый дом продолжил пользоваться этими же помещениями на правах арендатора, заключив соответствующие договоры на десятилетний срок.

В июле прошлого года Верховный суд Башкирии сократил срок наказания для господ Хазигалеева и Нугуманова на три месяца, а приговор Алексею Компанченко был оставлен без изменений.

В декабре того же года Шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор и вернул дело на дополнительное расследование. Повторно в суд оно пока не поступало.

За полгода до рассмотрения уголовного дела в кассации, торговый дом «Башспирт» подал в Кировский райсуд Уфы гражданский иск к Рауфу Нугуманову, Алексею Компанченко и Артуру Хазигалееву. Компания решила взыскать с них ущерб от продажи помещений и последующей аренды.

В январе этого года суд обязал ответчиков выплатить торговому дому 33 млн руб. основного долга, 22,8 млн руб. — процентов за пользование чужими денежными средствами, а также проценты за каждый день просрочки с 29 июля 2025 года. «Отсутствие приговора в рассматриваемом случае не свидетельствует об отсутствии убытков, причиненных истцу ответчиками, поскольку в материалах дела объем доказательств является достаточным для рассмотрения дела по существу»,— указано в решении.

В июне Верховный суд Башкирии отменил решение суда первой инстанции в части процентов за пользование чужими денежными средствами. Ответчики должны были выплачивать их за каждый день просрочки по день фактического погашения долга, исходя из ключевой ставки Банка России.

В кассационной жалобе, которую по данным «Ъ» подал Рауф Нугуманов, было указано, что приговор по уголовному делу был отменен, а новый пока не оглашен. Таким образом, ответчики невиновны в инкриминируемых им преступлениях. Кроме того, иск к господину Компанченко, бывшему руководителю истца, должен был рассматривать арбитражный суд, а не суд общей юрисдикции, говорилось в жалобе.

Господин Нугуманов также обратил внимание на истекший срок давности по эпизоду с продажей помещений торгового дома — за месяц до подачи иска в июне 2025 года.

«Решение кассации выглядит обоснованным. Приговор по уголовному делу был отменен, новый пока не вынесен, а значит не существовало преюдициального факта — суд не мог опираться на выводы уже не существующего приговора, — считает судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев. — Иск к Компанченко, как к бывшему директору торгового дома, является корпоративным спором и подсуден исключительно арбитражному суду. Это устоявшаяся практика, и рассмотрение такого требования судом общей юрисдикции — самостоятельное и весомое процессуальное нарушение».

По мнению эксперта, при новом рассмотрении иска суд первой инстанции, скорее всего, приостановит производство до вынесения приговора. «Самостоятельно установить все обстоятельства без приговора по уголовному делу после уже состоявшейся отмены решения — это рискованно», — пояснил господин Терентьев.

«Взыскание убытков в гражданском порядке, основанное на отмененном приговоре, неустойчиво, и размер убытков суд обязан установить в самом разбирательстве. Если кассация пришла к выводу, что без приговора взыскать можно, но не на его материалах, то дело подлежало приостановлению до разрешения уголовного, на что указывает и сам суд первой инстанции, оставивший оговорку о пересмотре по новым обстоятельствам. Поэтому на новом круге вероятно приостановление процесса. Если он пойдет по существу, стороны вправе заявить ходатайство о судебной экспертизе стоимости объектов — тем более продажа шла в рассрочку, а рыночная стоимость при немедленном расчете с ценой такой сделки несопоставима», — отметил адвокат коллегии адвокатов «Налоговая безопасность» Искандер Хазиев.

Булат Баширов