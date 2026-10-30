Губернатор объяснил введение турналога в Рыбинске
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев прокомментировал введение туристического налога в Рыбинске. По его словам, дополнительный платеж не создаст существенной нагрузки для туристов, но станет источником средств на развитие городской инфраструктуры. Налог начнет действовать с 1 января 2027 года.
«Туризм для нас — это инвестиции. Каждый гость, приезжающий в регион, оставляет деньги в экономике, создает спрос на услуги, жилье, питание и сувениры. Благодаря растущему потоку у нас появляется дополнительный ресурс, чтобы делать наши города еще комфортнее для жизни и отдыха», — заявил Михаил Евраев.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что муниципальный совет Рыбинска поддержал инициативу администрации 29 октября. Ставка составит 3% от стоимости проживания в 2027 году, 4% — в 2028-м и 5% — с 2029 года. Минимальный платеж — 100 руб. в сутки, максимальный — 500 руб. Налог распространяется на официальные средства размещения. В городе насчитывается около 20 таких объектов с более чем 700 номерами. За три года поступления в бюджет могут составить около 86 млн руб.
Губернатор также сообщил, что в целом муниципальные бюджеты Ярославской области могут получить от туристического налога более 300 млн руб. Средства, по его словам, останутся на местах и будут направляться на благоустройство, развитие инфраструктуры, ремонт дорог и тротуаров. Остальные муниципальные образования пока не приняли решений о введении налога.