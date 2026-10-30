Губернатор объяснил введение турналога в Рыбинске

Губернатор также сообщил, что в целом муниципальные бюджеты Ярославской области могут получить от туристического налога более 300 млн руб. Средства, по его словам, останутся на местах и будут направляться на благоустройство, развитие инфраструктуры, ремонт дорог и тротуаров. Остальные муниципальные образования пока не приняли решений о введении налога.