В Дагестане проработают завершение строительства центра «Жизнь без слез»
В Дагестане намерены завершить строительство центра «Жизнь без слез», предназначенного для помощи детям с особенностями развития. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Отмечается, что власти провели встречу с инициатором проекта. Для оценки оставшегося объема работ на объект направили специалиста-строителя, которому поручено изучить состояние здания и подготовить смету затрат на завершение строительства.
Председатель правительства РД Магомед Рамазанов отметил, что необходимо привлечение к реализации подобных социальных проектов благотворителей, и призвал депутатов участвовать в таких инициативах.
Кроме того, премьер заявил о необходимости строительства в республике крупного медицинского учреждения для детей с особенностями развития.