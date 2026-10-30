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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Северо-Запад

Главой Пскова избран Станислав Стармолотов

Депутаты Псковской городской думы 30 октября избрали Станислава Стармолотова главой города. Его кандидатуру поддержали единогласно. С конца сентября он руководил Псковом в статусе временно исполняющего обязанности главы города. Пост стал вакантен после перехода прежнего руководителя Бориса Елкина в Законодательное собрание региона.
Станислав Стармолотов

Станислав Стармолотов

официальный сайт правительства Псковской области

«Уверен, что вместе мы будем покорять новые высоты, улучшать и совершенствовать нашу инфраструктуру, участвовать в национальных проектах страны, чтобы наш город всегда оставался местом, из которого, приехав однажды, не захочется уезжать»,— написал господин Стармолотов в своем канале в MAX.
Новый глава Пскова прежде работал в транспортном блоке региона. Перед уходом на должность врио главы в областной столице трудился на должности министра транспорта и дорожного хозяйства региона.
Вторым претендентом на пост главы Пскова был директор средней школы №47 Иван Шагин. Оба кандидата предложены губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.
Константин Леньков