Главой Пскова избран Станислав Стармолотов

«Уверен, что вместе мы будем покорять новые высоты, улучшать и совершенствовать нашу инфраструктуру, участвовать в национальных проектах страны, чтобы наш город всегда оставался местом, из которого, приехав однажды, не захочется уезжать»,— написал господин Стармолотов в своем канале в MAX.