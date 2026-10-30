«Звезды Петербурга» на сцене Александринки

Свято-Владимирская школа имеет богатую историю и традиции. Она была открыта 31 октября 1889 года в честь святого равноапостольного князя Владимира при попечении обер-прокурора Святейшего синода К. П. Победоносцева. После революции 1917 года ее закрыли, и только через 90 лет, в 2008 году, был вновь открыт первый общеобразовательный класс. На сегодняшний день школа насчитывает более 300 воспитанников, 75% которых являются детьми из многодетных и социально незащищенных семей. Успешно развиваются дошкольное отделение и отделение дополнительного образования.