«Звезды Петербурга» на сцене Александринки
В Александринском театре пройдет благотворительный гала-концерт с участием ведущих артистов балета
9 ноября на сцене Александринского театра состоится 11-й благотворительный гала-концерт «Звезды Петербурга» в поддержку Свято-Владимирской школы. Концерт пройдет в рамках фестиваля «Возрождение российских традиций». В нем принимают участие народные и заслуженные артисты РФ, лауреаты международных конкурсов, звезды мирового балета Фарух Рузиматов, Иван Васильев, Олеся Новикова, примы, премьеры и солисты Мариинского и Михайловского театров Оксана Скорик, Андрей Ермаков, Мария Ильюшкина, Ирина Перрен, Приска Цайзель, Марат Шемиунов и другие. Ведущей вечера выступит Людмила Ширяева.
В состав гала-концерта включены самые знаменитые отрывки из всемирно-известных балетов, составивших славу российского хореографического театра, такие как «Лебединое озеро», «Баядерка», «Дон Кихот», «Корсар» и другие на музыку Чайковского, Минкуса, Адана, Пуни. Зрители смогут увидеть шедевры мировой балетной классики, хореографические миниатюры, народно-сценические танцы в исполнении звезд балета Санкт-Петербурга.
Благотворительные гала-концерты проводятся уже более десяти лет, с 2016 года. Вырученные средства направляются на обеспечение нужд Свято-Владимирской школы, что позволяет осуществлять образовательный процесс.
Свято-Владимирская школа имеет богатую историю и традиции. Она была открыта 31 октября 1889 года в честь святого равноапостольного князя Владимира при попечении обер-прокурора Святейшего синода К. П. Победоносцева. После революции 1917 года ее закрыли, и только через 90 лет, в 2008 году, был вновь открыт первый общеобразовательный класс. На сегодняшний день школа насчитывает более 300 воспитанников, 75% которых являются детьми из многодетных и социально незащищенных семей. Успешно развиваются дошкольное отделение и отделение дополнительного образования.
Полученные от гала-концерта средства будут перечислены на оснащение материально-технической базы Свято-Владимирской школы.