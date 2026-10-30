Татарстан вошел в число лидеров по регистрации рождений по показаниям свидетелей
Татарстан вошел в число регионов, где чаще всего регистрировали рождение детей на основании свидетельских показаний. Об этом сообщает «Ъ».
В этот перечень также вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край. В целом по России в 2021–2025 годах в производстве находилось 187 уголовных дел о незаконном получении социальных выплат на 318 несуществующих детей. Документы об их рождении оформляли на основании свидетельских показаний.
Минюст опубликовал для обсуждения законопроект, который исключает возможность установления материнства только по заявлению человека, присутствовавшего при родах. Сейчас такой порядок допускается, если ребенок родился вне медицинской организации.
В случае принятия поправок для регистрации потребуется медицинский документ, в том числе выданный учреждением, куда женщина обратилась после домашних родов. При его отсутствии факт рождения ребенка придется устанавливать через суд. В Минюсте объясняют инициативу необходимостью сократить случаи мошенничества с социальными выплатами.