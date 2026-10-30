Татарстан вошел в число лидеров по регистрации рождений по показаниям свидетелей

В этот перечень также вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край. В целом по России в 2021–2025 годах в производстве находилось 187 уголовных дел о незаконном получении социальных выплат на 318 несуществующих детей. Документы об их рождении оформляли на основании свидетельских показаний.