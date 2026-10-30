Крайсуд обязал мэрию Краснодара выделить землю участнику СВО

Как следует из материалов дела, житель Краснодара, ветеран боевых действий, награжденный орденом Мужества, обратился в администрацию с заявлением о предоставлении участка в собственность бесплатно в качестве предусмотренной краевым законодательством меры поддержки. Департамент муниципальной собственности и городских земель отказал ему, сославшись на отсутствие регистрации в Краснодарском крае на дату завершения одного из периодов участия в СВО.