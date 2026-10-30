Крайсуд обязал мэрию Краснодара выделить землю участнику СВО
Краснодарский краевой суд признал незаконным отказ администрации Краснодара в бесплатном предоставлении земельного участка участнику специальной военной операции. Судебная коллегия по административным делам оставила без изменения решение Первомайского районного суда, обязавшее муниципальные власти повторно рассмотреть заявление военнослужащего, передает объединенная пресс-служба судов Кубани.
Как следует из материалов дела, житель Краснодара, ветеран боевых действий, награжденный орденом Мужества, обратился в администрацию с заявлением о предоставлении участка в собственность бесплатно в качестве предусмотренной краевым законодательством меры поддержки. Департамент муниципальной собственности и городских земель отказал ему, сославшись на отсутствие регистрации в Краснодарском крае на дату завершения одного из периодов участия в СВО.
При этом в материалах дела имелись сведения о последующих периодах выполнения военнослужащим задач в зоне специальной военной операции, в том числе после регистрации по месту жительства в Краснодаре. Первомайский районный суд счел отказ незаконным и обязал муниципалитет повторно рассмотреть заявление. Администрация обжаловала это решение в краевом суде.
Апелляционная инстанция указала на необходимость учитывать все периоды участия военнослужащего в СВО. Краевое законодательство устанавливает разные условия определения даты регистрации по месту жительства для граждан, завершивших участие в спецоперации, и тех, кто продолжает выполнять соответствующие задачи. По мнению судебной коллегии, при оценке права на меру поддержки необходимо исследовать все юридически значимые обстоятельства, а не ограничиваться сопоставлением отдельных дат.
В итоге решение районного суда оставлено без изменения, жалоба администрации — без удовлетворения. Кроме того, краевой суд вынес частное определение в адрес главы Краснодара, указав на выявленные нарушения законности. В судебной коллегии подчеркнули, что органы власти должны полно и объективно рассматривать обращения участников СВО и не допускать формального подхода при предоставлении предусмотренных законом мер поддержки.