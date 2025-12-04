Pantone представил цвет 2026 года

Институт цвета Pantone объявил цветом 2026 года нейтральный белый оттенок под названием «облачный танцор» (Cloud Dancer).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pantone Фото: pantone

«Cloud Dancer воздушно-белого оттенка — символ успокаивающего воздействия в беспокойном обществе, который заново открывает ценность взвешенного подхода и спокойных размышлений. Подобно чистому холсту, оттенок символизирует наше стремление начать все сначала. Снимая слои устаревшего мышления, мы открываем дверь новым подходам»,— указано в пресс-релизе Pantone.

Официальный идентификатор «облачного танцора» — PANTONE 11-4201. По словам вице-президента Pantone Лори Прессман, оттенок 2026 года «обещает ясность» во время перемен и символизирует сознательное заявление об упрощении, которое помогает сосредоточиться и освободиться от отвлекающих факторов внешнего мира.

Pantone уже 26 лет объявляет главный цвет года. В 2025 году им стал оттенок коричневого «моко мусс» (Mocha Mousse), в 2024-м — «персиковый пух» (Peach Fuzz).