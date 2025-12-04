Pantone представил цвет 2026 года
Pantone назвал цветом 2026 года оттенок белого Cloud Dancer
Институт цвета Pantone объявил цветом 2026 года нейтральный белый оттенок под названием «облачный танцор» (Cloud Dancer).
Фото: pantone
«Cloud Dancer воздушно-белого оттенка — символ успокаивающего воздействия в беспокойном обществе, который заново открывает ценность взвешенного подхода и спокойных размышлений. Подобно чистому холсту, оттенок символизирует наше стремление начать все сначала. Снимая слои устаревшего мышления, мы открываем дверь новым подходам»,— указано в пресс-релизе Pantone.
Официальный идентификатор «облачного танцора» — PANTONE 11-4201. По словам вице-президента Pantone Лори Прессман, оттенок 2026 года «обещает ясность» во время перемен и символизирует сознательное заявление об упрощении, которое помогает сосредоточиться и освободиться от отвлекающих факторов внешнего мира.
Pantone уже 26 лет объявляет главный цвет года. В 2025 году им стал оттенок коричневого «моко мусс» (Mocha Mousse), в 2024-м — «персиковый пух» (Peach Fuzz).