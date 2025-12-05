«Облачного танцора» выпустили на сцену

Нейтральный белый стал цветом 2026 года по версии Pantone. Как пояснили в Институте цвета, оттенок «ассоциируется с новым началом», а также помогает сосредоточиться и расслабиться, несмотря на окружающую «какофонию». Впрочем, бизнес и пользователи соцсетей в очередной раз восприняли выбор Pantone как вызов. Подробности — у Екатерины Вихаревой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pantone Фото: pantone

«Облачный танцор» — это цвет облаков, спокойствия, простора и творческого дыхания в шумном мире, говорят в Институте цвета Pantone. Оттенок несвежей футболки, переваренных пельменей, «Нивы» и пивной пены — парируют пользователи соцсетей. Pantone своей ежегодной акцией пытается уловить культурный дух времени и тенденции на грядущий год, отмечают в Институте цвета. Этому предшествует большая работа: тщательное изучение мировых трендов — от технологий до контента в соцсетях. В итоге, как указали в Pantone, Cloud Dancer создает чувство легкости, не говоря уже о том, что это ключевой структурный цвет. Впрочем, стилист Влад Лисовец такую точку зрения не разделяет: «Он был моден в 2000-х и сейчас постепенно появляется на подиумах. Pantone рассматривает в основном масс-маркет, но данный вариант настолько проходной и нейтральный, что, наверное, говорить о том, что нас ждут впереди большие перемены, не стоит. Скорее, этот год будет очень ровным, в режиме ожидания. Поэтому не стоит полностью менять свой гардероб. При этом в России очень любят светлые оттенки, потому что в Москве уже не было солнца, наверное, месяц».

Белый впервые признали цветом года. И, с одной стороны, по словам собеседников “Ъ FM”, это явный сигнал, что индустрия моды отошла от принципа тотальной смены гардероба и больше уделяет внимание оттенкам, которые хорошо сочетаются друг с другом. А с другой, это универсальный оттенок, который уже есть в каждом шкафу. Но fashion-индустрия едва ли обойдет его стороной в новых коллекциях, считает эксперт по креативным индустриям Ирина Каримова: «Если вспомнить цвет, который был выбран сразу после пандемии COVID-19, то им стал Very Peri, красивый сиреневато-голубой цвет надежды, высвобождения. После этого его действительно было очень много и на подиумах, и в магазинах.

Cloud Dancer, полагаю, в полную силу проиграется именно в весенне-летних коллекциях. С ним можно что-то представить осенью-зимой, но, скорее всего, это будет цвет такой небеленой шерсти, какого-то уюта. Но белый, конечно, хорош во льне и хлопке».

А вот в дизайне интерьеров самые разные оттенки белого используются уже давно. Они особенно популярны в скандинавском стиле. Активно их используют и во Франции, там часто встречаются пространства с белыми стенами, дверями и лепниной, напомнил дизайнер интерьера Владимир Кот. Но повсеместным трендом «облачный танцор», по его мнению, не станет: «Да, выпускаются какие-то предметы интерьера в цвете года. Но пока это дойдет до производителя, пройдет столько времени, что уже объявят нового фаворита. В целом, все зависит от заказчика. Кто-то хочет белый, кто-то — серый, кто-то — бежевый».

Производители на исследования Pantone полностью тоже не полагаются, соглашается и пресс-секретарь интерьерной компании Mr.Doors Кирилл Герасимов: «Не стоит забывать, что Институт цвета — один из крупнейших разработчиков и производителей цветовых решений для промышленного сектора. Создание такого информационного повода — блестящий пример успешного маркетинга. Что же касается реального влияния на конечных потребителей или крупных производителей, то здесь цвет года выступает в качестве рекомендации к использованию».

Цветом уходящего года Pantone нарекли уютный коричневый Mocha Mousse, и этот выбор моментально разошелся на мемы. В соцсетях его сравнивали с оттенком столичной зимы и подносами с какао в школьных столовых. А в Удмуртии и вовсе бросили вызов Институту цвета, объявив своим оттенком года «ижевский рябиновый». Вышло ли это за пределы словестного баттла, история умалчивает. Но теперь все с нетерпением ждут, чем ответит регион «облачному танцору»

Екатерина Вихарева