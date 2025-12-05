Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Облачного танцора» выпустили на сцену

Как решение Института цвета Pantone отразится на индустрии моды

Нейтральный белый стал цветом 2026 года по версии Pantone. Как пояснили в Институте цвета, оттенок «ассоциируется с новым началом», а также помогает сосредоточиться и расслабиться, несмотря на окружающую «какофонию». Впрочем, бизнес и пользователи соцсетей в очередной раз восприняли выбор Pantone как вызов. Подробности — у Екатерины Вихаревой.

Фото: pantone

Фото: pantone

«Облачный танцор» — это цвет облаков, спокойствия, простора и творческого дыхания в шумном мире, говорят в Институте цвета Pantone. Оттенок несвежей футболки, переваренных пельменей, «Нивы» и пивной пены — парируют пользователи соцсетей. Pantone своей ежегодной акцией пытается уловить культурный дух времени и тенденции на грядущий год, отмечают в Институте цвета. Этому предшествует большая работа: тщательное изучение мировых трендов — от технологий до контента в соцсетях. В итоге, как указали в Pantone, Cloud Dancer создает чувство легкости, не говоря уже о том, что это ключевой структурный цвет. Впрочем, стилист Влад Лисовец такую точку зрения не разделяет: «Он был моден в 2000-х и сейчас постепенно появляется на подиумах. Pantone рассматривает в основном масс-маркет, но данный вариант настолько проходной и нейтральный, что, наверное, говорить о том, что нас ждут впереди большие перемены, не стоит. Скорее, этот год будет очень ровным, в режиме ожидания. Поэтому не стоит полностью менять свой гардероб. При этом в России очень любят светлые оттенки, потому что в Москве уже не было солнца, наверное, месяц».

Белый впервые признали цветом года. И, с одной стороны, по словам собеседников “Ъ FM”, это явный сигнал, что индустрия моды отошла от принципа тотальной смены гардероба и больше уделяет внимание оттенкам, которые хорошо сочетаются друг с другом. А с другой, это универсальный оттенок, который уже есть в каждом шкафу. Но fashion-индустрия едва ли обойдет его стороной в новых коллекциях, считает эксперт по креативным индустриям Ирина Каримова: «Если вспомнить цвет, который был выбран сразу после пандемии COVID-19, то им стал Very Peri, красивый сиреневато-голубой цвет надежды, высвобождения. После этого его действительно было очень много и на подиумах, и в магазинах.

Cloud Dancer, полагаю, в полную силу проиграется именно в весенне-летних коллекциях. С ним можно что-то представить осенью-зимой, но, скорее всего, это будет цвет такой небеленой шерсти, какого-то уюта. Но белый, конечно, хорош во льне и хлопке».

А вот в дизайне интерьеров самые разные оттенки белого используются уже давно. Они особенно популярны в скандинавском стиле. Активно их используют и во Франции, там часто встречаются пространства с белыми стенами, дверями и лепниной, напомнил дизайнер интерьера Владимир Кот. Но повсеместным трендом «облачный танцор», по его мнению, не станет: «Да, выпускаются какие-то предметы интерьера в цвете года. Но пока это дойдет до производителя, пройдет столько времени, что уже объявят нового фаворита. В целом, все зависит от заказчика. Кто-то хочет белый, кто-то — серый, кто-то — бежевый».

Производители на исследования Pantone полностью тоже не полагаются, соглашается и пресс-секретарь интерьерной компании Mr.Doors Кирилл Герасимов: «Не стоит забывать, что Институт цвета — один из крупнейших разработчиков и производителей цветовых решений для промышленного сектора. Создание такого информационного повода — блестящий пример успешного маркетинга. Что же касается реального влияния на конечных потребителей или крупных производителей, то здесь цвет года выступает в качестве рекомендации к использованию».

Цветом уходящего года Pantone нарекли уютный коричневый Mocha Mousse, и этот выбор моментально разошелся на мемы. В соцсетях его сравнивали с оттенком столичной зимы и подносами с какао в школьных столовых. А в Удмуртии и вовсе бросили вызов Институту цвета, объявив своим оттенком года «ижевский рябиновый». Вышло ли это за пределы словестного баттла, история умалчивает. Но теперь все с нетерпением ждут, чем ответит регион «облачному танцору»

Екатерина Вихарева

Новости компаний Все