Меги Гогитидзе, оркестр при свечах, футбол и хоккей
Куда сходить в Сочи 30, 31 октября и 1 ноября
В эту пятницу, субботу и воскресенье сочинцы и гости города смогут послушать живую музыку разных жанров, посмотреть кино, спектакли, футбольный и хоккейный матчи. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».
Где послушать музыку
30 октября в 19:00 в Зимнем театре Сочи оркестр Cаgmo отыграет программу «Симфония MTV при свечах». В программе симфонического оркестра — мелодии треков таких исполнителей как Эминем, Мадонна, The Black Eyed Peas, Нелли Фуртадо, Gorillaz, The Cranberries, Red Hot Chili Peppers, Моби и других.
Стоимость билетов — от 3100 руб. (6+)
В концертном центре «Сириус» 1 ноября в 18:00 пройдет концерт «Навстречу Дню народного единства». Специальную программу, посвященную празднику, представит Центральный военный оркестр Министерства обороны России. Прозвучат марши «Слава Родине», «Бессмертный полк», «Тува», «Беларусь» и другие.
Стоимость билетов — от 500 руб. (0+)
1 ноября в 19:00 на сцене Зимнего театра выступит грузинская певица Меги Гогитидзе. В своем творчестве артистка смешивает элементы этно-попа, фолка, рока, джаза, дрим-попа и трип-хопа. Самыми известными ее композициями являются «Недостаточно», Vici daggale и Mikvarxar Metki.
Стоимость билетов — от 3000 руб. (0+)
Какие спектакли посетить
31 октября в 18:00 в Зимнем театре покажут комедию «Не в свои сани не садись». Действие пьесы происходит в уездном городе Черемухине. Дочь местного купца влюбляется в заезжего молодца, отставного кавалериста. Тот хочет выгодно жениться, чтобы поправить свое материальное положение. Но отец девушки понимает истинное намерение жениха и устраивает ему проверку…
Стоимость билетов — от 2000 руб. (12+)
Йога-студия «Лаен» 1 ноября в 19:00 представит музыкальный иммерсивный спектакль Dia de Muertos. Это постановка, вдохновленная мексиканским Днем мертвых, праздником памяти об ушедших близких и связи поколений. По словам организаторов, они хотят раскрыть тему память о предках и тайны жизни и смерти с разных сторон: через славянские традиции, восточную философию и европейское восприятие мира.
Стоимость билетов — от 1111 руб. (12+)
Что смотреть в кино
В кинотеатрах Сочи покажут новый фильм Падрика Маккинли «До последнего грамма» с Итаном Хоуком и Расселом Кроу в главных ролях. Главному герою Мерфи предстоит отбыть тюремный срок. Начальник тюрьмы предлагает ему и нескольким другим заключенным возможность обрести свободу в обмен на участие в опасной операции по контрабанде золота. Мерфи отправляется в путь вместе с людьми, которым нельзя доверять. И чем глубже они увязают в деле, тем очевиднее становится: человеческая жадность тяжелее золота.
Стоимость билетов — от 550 руб. (16+)
Также в пятницу и в выходные можно посмотреть премьеру этой недели — мультфильм «Барашек Шон и Чудище Лохматое». На ферме Мосси-Боттом неуклюжий хозяин умудряется полностью уничтожить урожай тыкв, ставя под угрозу праздник во всем городе. Барашек Шон решает исправить это с помощью науки, но что-то идет не так: фермер пропал, а в лесу воет Чудище Лохматое. Мультфильм наполнен множеством пародий и оммажей на классические хорроры, включая «Психо» Альфреда Хичкока, классических монстров Universal и клип Майкла Джексона Thriller.
Стоимость билетов — от 350 руб. (6+)
Еще одна достойная внимания киноновинка «Фьорд» — фильм, получивший золото на Каннском фестивале 2026 года. В глухую норвежскую деревню на берегу фьорда переезжает семья из Румынии. Они быстро находят общий язык с соседями, а дети обеих семей становятся лучшими друзьями. Но идиллия рушится, когда румынская девочка приходит в школу с синяками и по деревне начинают ползти тревожные слухи.
Стоимость билетов — от 470 руб. (18+)
Чем можно еще заняться
1 ноября в 14:00 во Дворце спорта «Большой» пройдет хоккейный матч. На поле встретятся клубы «Сочи» и омский «Авангард».
Стоимость билетов — от 1100 руб. (0+)
На стадионе «Фишт» 1 ноября в 17:00 сыграют футбольные клубы «Сочи» и «Урал». В таблице ФНЛ сейчас «Сочи» занимает второе место в таблице с 32 очками. «Урал» идет на четвертой строчке, набрав 28 очков.
Стоимость билетов — от 200 руб. (0+)