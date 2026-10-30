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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Урал

В Тюмени за 12 часов устранили аварию на водопроводе на Харьковской

В районе улицы Харьковской в Тюмени устранили коммунальную аварию на водопроводе. Его целостность удалось восстановить за 12 часов, при этом на работы отводится 24 часа, сообщили в «Росводоканале Тюмени».

«Росводоканал Тюмень»

Чтобы предупредить вторичное загрязнение воды, промывка сетей снабжения проводилась до утра — для этого был остановлен магистральный водопровод большого диаметра. Сегодня продолжатся работы по обращениям жителей.
Водоочистные сооружения работают штатно. По данным организации, подаваемая в город вода соответствует всем нормативным требованиям.
Ирина Пичурина