В Тюмени за 12 часов устранили аварию на водопроводе на Харьковской
В районе улицы Харьковской в Тюмени устранили коммунальную аварию на водопроводе. Его целостность удалось восстановить за 12 часов, при этом на работы отводится 24 часа, сообщили в «Росводоканале Тюмени».
Чтобы предупредить вторичное загрязнение воды, промывка сетей снабжения проводилась до утра — для этого был остановлен магистральный водопровод большого диаметра. Сегодня продолжатся работы по обращениям жителей.
Водоочистные сооружения работают штатно. По данным организации, подаваемая в город вода соответствует всем нормативным требованиям.