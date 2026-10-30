До конца года в Сочи завершат восстановление водозабора на реке Шахе
В Сочи до конца 2026 года планируют завершить восстановление водозабора на реке Шахе, поврежденного в начале года. Авария создала угрозу выхода из строя нескольких скважин и могла оставить без водоснабжения более 18 тыс. жителей района. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин по итогам осмотра объекта.
По его словам, риска перебоев с подачей воды удалось избежать. После введения режима чрезвычайной ситуации власти приняли решение выделить муниципальное финансирование на восстановительные работы. Сейчас на водозаборе задействована тяжелая техника.
Павильон уже возвращен в исходное положение. Специалисты восстанавливают пропускную способность водозабора и занимаются отводом русла реки. Работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком.
Андрей Прошунин заявил, что держит объект на особом контроле до завершения всех необходимых мероприятий.