До конца года в Сочи завершат восстановление водозабора на реке Шахе

В Сочи до конца 2026 года планируют завершить восстановление водозабора на реке Шахе, поврежденного в начале года. Авария создала угрозу выхода из строя нескольких скважин и могла оставить без водоснабжения более 18 тыс. жителей района. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин по итогам осмотра объекта.