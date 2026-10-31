«Друзья, прекрасен наш союз!»

В сентябре 1814 года Пушкин, Пущин и Малиновский достали через дядьку ром, яйца и сахар, чтобы приготовить гоголь-моголь. Когда об этом узнали, все трое взяли вину на себя. Их поведение велено было записать в особую книгу, чтобы «иметь в виду дурное их поведение» при выпуске. Пушкин потом описал эту историю в стихах — с юмором, без раскаяния. С этого эпизода начинает складываться то самое «лицейское братство» — круг, где свои не сдают своих. Важно не то, что они нарушили правила, а то, что никто не попытался выгородиться за счет другого. Эта солидарность станет основой отношений, которые переживут и ссылку, и смерть. Через несколько месяцев случился другой эпизод — уже не комический. Пушкин написал на Кюхельбекера эпиграмму: «За ужином объелся я, / А Яков запер дверь оплошно — / Так было мне, мои друзья, / И кюхельбекерно, и тошно». Кюхельбекер вызвал друга на дуэль. Секундантом Пушкина был Пущин, секундантом Кюхельбекера — Дельвиг. Согласно распространенной версии, Пушкин позволил Кюхельбекеру выстрелить первым — и промахнуться, после чего отказался стрелять, и они помирились. Эта дуэль была первой в истории Лицея. Конфликт не разрушил дружбу, а укрепил ее. Через много лет Кюхельбекер, оказавшись в ссылке после восстания декабристов, будет вспоминать этот эпизод с теплотой. Лицейское братство оказалось сильнее оскорбленного самолюбия.