Глава Тюменской области обратился к жителям в День памяти жертв политрепрессий
Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к жителям региона в День памяти жертв политических репрессий, сообщили в правительстве области. Он отметил, что 30 октября страна вспоминает соотечественников, представителей разных национальностей и вероисповеданий, ставших жертвами необоснованных обвинений и репрессий.
Он подчеркнул, что необходимо сохранить историческую правду и сделать все возможное для того, чтобы репрессий не повторилось. «Это горькая страница нашей истории, но помнить о ней необходимо. События тех лет — предостережение всем поколениям и на все времена. Мы живем в большой многонациональной стране, где сила — в нашем единстве и взаимном уважении. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, согласия и уверенности в завтрашнем дне»,— сказал Александр Моор.
В Тюмени открыто несколько памятников жертвам сталинских репрессий, например, в сквере «Березовая роща» и на бывшем Затюменском кладбище. Еще один находится на закрытой территории ТюмГУ на ул. Семакова, 18 — по данным СМИ, сегодня впервые за много лет к нему откроют доступ до 18:00.