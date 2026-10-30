Глава Тюменской области обратился к жителям в День памяти жертв политрепрессий

Он подчеркнул, что необходимо сохранить историческую правду и сделать все возможное для того, чтобы репрессий не повторилось. «Это горькая страница нашей истории, но помнить о ней необходимо. События тех лет — предостережение всем поколениям и на все времена. Мы живем в большой многонациональной стране, где сила — в нашем единстве и взаимном уважении. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, согласия и уверенности в завтрашнем дне»,— сказал Александр Моор.