Пулково приняло 27 рейсов, перенаправленных из Москвы
Аэропорт Пулково принял 27 самолетов, направлявшихся в Москву, на фоне временных ограничений воздушного пространства Московского авиаузла. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Из-за продолжительных ограничений корректируется расписание рейсов между Петербургом и столицей. Пассажиров перенаправленных самолетов высадят в терминале Пулково, поскольку вылеты задерживаются на длительное время.
В аэропорту рекомендуют рассмотреть альтернативные способы добраться до Москвы. Пассажирам, которые планируют лететь, советуют следить за информацией на онлайн-табло и объявлениями в терминале, а также уточнять статус рейса у авиакомпаний.
Как сообщал «Ъ», к 07:34 30 октября силы ПВО сбили на подлете к Москве 87 БПЛА с начала суток. Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево временно не принимали и не отправляли самолеты.