Тамбовские аграрии собрали по 4 млн тонн зерна и сахарной свеклы

По информации министерства сельского хозяйства Тамбовской области, аграрии региона по состоянию на 30 октября собрали уже более 4,2 млн т зерна на площади 901 тыс. га. Валовой сбор сахарной свеклы также превысил 4 млн т. Культура убрана с площади 95 тыс. га. На переработку направлено 2,7 млн т свеклы.