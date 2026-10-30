Тамбовские аграрии собрали по 4 млн тонн зерна и сахарной свеклы
По информации министерства сельского хозяйства Тамбовской области, аграрии региона по состоянию на 30 октября собрали уже более 4,2 млн т зерна на площади 901 тыс. га. Валовой сбор сахарной свеклы также превысил 4 млн т. Культура убрана с площади 95 тыс. га. На переработку направлено 2,7 млн т свеклы.
В регионе продолжается уборка подсолнечника, сои, кукурузы, гречихи, картофеля и овощей. Подсолнечник убран на 84% общей площади, соя — на 88%. Картофель собран с 98% площадей — объем составляет более 114 тыс. т. Сбор остальных овощей превысил 10 тыс. т, это 70% общей площади урожая.
«Погода в регионе установилась стабильно благоприятная для сельскохозяйственных работ, поэтому рассчитываем, что уборочная кампания пройдет без потерь», — прокомментировал цифры губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.
В конце минувшей недели «Ъ-Черноземье» также сообщал, что тамбовские аграрии перевыполнили план по севу озимых под урожай 2027 года. По состоянию на 23 октября озимыми культурами было засеяно более 360 тыс. га, что на 7 тыс. га больше плановых значений.