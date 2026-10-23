Тамбовские аграрии перевыполнили план по севу озимых под урожай 2027 года
По информации министерства сельского хозяйства Тамбовской области, по состоянию на 23 октября озимыми культурами под урожай 2027 года засеяно более 360 тыс. га, что на 7 тыс. га больше плановых значений. Основу озимого сева в регионе составляет пшеница, ею уже засеяно более 350 тыс. га.
Также сельхозпроизводители посеяли озимую рожь (4 тыс. га), рапс, лен и другие зерновые культуры (более 5 тыс. га).
Больше всего земли под озимые отведено в Сосновском (24 тыс. га), Петровском (23 тыс. га) и Мордовском (23 тыс. га) округах.
«Сейчас погодные условия благоприятные, сев озимых культур завершается»,— отметил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.
В конце сентября «Ъ-Черноземье» писал, что, по данным «Прозерно», в Черноземье после августовского падения цен на зерно в прошлом месяце наметился рост цен на пшеницу третьего класса — зерно для производства муки. Стоимость остальных видов зерна в макрорегионе продолжает снижаться на фоне сложностей с экспортом через основные терминалы Черного моря.