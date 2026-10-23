Тамбовские аграрии перевыполнили план по севу озимых под урожай 2027 года

По информации министерства сельского хозяйства Тамбовской области, по состоянию на 23 октября озимыми культурами под урожай 2027 года засеяно более 360 тыс. га, что на 7 тыс. га больше плановых значений. Основу озимого сева в регионе составляет пшеница, ею уже засеяно более 350 тыс. га.