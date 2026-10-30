В Башкирии с начала года площадь лесных пожаров превысила 318 гектаров

С начала года в Башкирии возникло 39 очагов лесных пожаров на общей площади более 318 га и 417 загораний сухой растительности на общей площади более 2,73 тыс. га. За аналогичный период 2025 года в регионе зафиксировали 20 очагов лесных пожаров на площади более 75 га и 380 ландшафтных пожаров на площади более 1,37 тыс. га.