Назначен новый глава Кировского района Самары
Новым главой Кировского района Самары сегодня, 30 октября, стал Вячеслав Коновалов, экс-руководитель Красноглинского района. Об этом сообщили в администрации города.
В середине октября должность главы Кировского района занял Вячеслав Суслин из администрации Ленинского района, однако вскоре губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании попросил главу Самары Ивана Носкова отменить решение о назначении Вячеслава Суслина, так как оно «не было согласовано с точки зрения кадровой политики и с точки зрения политики информационной безопасности».
Вячеслав Сергеевич Коновалов родился в Красноярском крае, выпускник Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С.П. Королева по специальности «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей», в 2009 году окончил — Самарский государственный университет по специальности «Юриспруденция», в 2013 году — Самарский государственный экономический университет по специальности «Менеджмент». С 2005 по 2006 год работал в системе образования, с 2006 года занимал руководящие должности в администрациях Самары, Железнодорожного, Кировского и Красноглинского районов. С 2018 года по октябрь 2026 года был главой администрации Красноглинского района.