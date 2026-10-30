Назначен новый глава Кировского района Самары

Вячеслав Сергеевич Коновалов родился в Красноярском крае, выпускник Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С.П. Королева по специальности «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей», в 2009 году окончил — Самарский государственный университет по специальности «Юриспруденция», в 2013 году — Самарский государственный экономический университет по специальности «Менеджмент». С 2005 по 2006 год работал в системе образования, с 2006 года занимал руководящие должности в администрациях Самары, Железнодорожного, Кировского и Красноглинского районов. С 2018 года по октябрь 2026 года был главой администрации Красноглинского района.