Кировский район Самары возглавит экс-руководитель Красноглинского района
Кандидатуру чиновника поддержали мэрия и губернатор
В пятницу, 30 октября, посту руководителя Кировского района Самары займет Вячеслав Коновалов. До последнего времени он руководил Красноглинским районом. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
«У него весомый управленческий опыт, и он уже погружен в проблематику и приоритеты Кировского района», — прокомментировал глава региона назначение нового чиновника.
12 октября пост главы Кировского района занял Вячеслав Суслин — бывший заместитель руководителя администрации Ленинского района Самары. Однако 13 октября губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в правительстве региона попросил главу Самары Ивана Носкова отменить это решение, «поскольку оно не было согласовано с администрацией губернатора с точки зрения кадровой политики и с точки зрения политики информационной безопасности».
В итоге Вячеслав Суслин исполнял обязанности руководителя Кировского района до назначения на пост Вячеслава Коновалова.