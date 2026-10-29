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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Волга

Кировский район Самары возглавит экс-руководитель Красноглинского района

Кандидатуру чиновника поддержали мэрия и губернатор
В пятницу, 30 октября, посту руководителя Кировского района Самары займет Вячеслав Коновалов. До последнего времени он руководил Красноглинским районом. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Новый руководитель администрации Кировского района Самары Вячеслав Коновалов

Новый руководитель администрации Кировского района Самары Вячеслав Коновалов

Правительство Самарской области

«У него весомый управленческий опыт, и он уже погружен в проблематику и приоритеты Кировского района», — прокомментировал глава региона назначение нового чиновника.
12 октября пост главы Кировского района занял Вячеслав Суслин — бывший заместитель руководителя администрации Ленинского района Самары. Однако 13 октября губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в правительстве региона попросил главу Самары Ивана Носкова отменить это решение, «поскольку оно не было согласовано с администрацией губернатора с точки зрения кадровой политики и с точки зрения политики информационной безопасности».
В итоге Вячеслав Суслин исполнял обязанности руководителя Кировского района до назначения на пост Вячеслава Коновалова.
Георгий Портнов