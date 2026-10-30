КРИТБИ увидел будущее

«Технологический прорыв рождается там, где есть команда, способная поставить сложную задачу, найти нестандартное решение, проверить его в реальных условиях и довести до внедрения. Мы ждем от вас именно таких идей — способных перевернуть привычные уклады, обеспечить лидерство для отрасли. И хотелось бы, чтобы таких инвестиционных сессий проводилось еще больше, это позволило бы нашему краю процветать не только как сырьевому, но и как технологическому гиганту»,— обратился Алексей Медведев к участникам.