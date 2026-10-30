КРИТБИ увидел будущее
Какие стартапы представили в Красноярске в ходе Инвестиционного дня
В Красноярске завершился масштабный Инвестиционный день, организованный Красноярским региональным инновационно-технологическим бизнес-инкубатором (КРИТБИ). Седьмой раз главная инновационная площадка Сибири собрала на одной территории высокотехнологичные проекты, российские венчурные фонды и бизнес-ангелов.
Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор (КРИТБИ) — центральный элемент инновационной инфраструктуры Красноярского края, который специализируется на комплексной акселерации высокотехнологичных компаний всех уровней готовности технологий. КРИТБИ является единственной государственной площадкой в Красноярском крае, которая проводит для стартапов инвестиционные сессии с участием венчурных инвесторов и бизнес-ангелов, а также организует для технопредпринимателей акселератор по упаковке высокотехнологичных проектов и привлечению государственных и венчурных инвестиций.
С 2011 года статус резидента КРИТБИ получили 312 компаний, было создано 418 стартапов, 155 малых инновационных предприятий, более 15 тыс. человек стали участниками мероприятий, а благодаря взаимодействию с федеральными институтами развития в инновационные проекты региона было привлечено более 3,4 млрд руб. государственных и венчурных инвестиций. На территории Красноярского края КРИТБИ представляет Фонд содействия инновациям и Фонд «Сколково».
На этот раз десять технопредпринимателей представили продукты, готовые к выходу на рынок. Проекты были представлены в широком отраслевом диапазоне — от космической связи и телеметрии до роботизации строительства, «умной» городской инфраструктуры, инновационного ультразвукового оборудования и обратного маркетплейса нового поколения. Спектр представленных инновационных проектов впечатлил даже искушенных экспертов.
В числе стартапов — малогабаритная станция спутниковой связи Ku-диапазона «Колибри» компании «НПЦ “Малые космические аппараты”. Она предназначена для беспилотных средств разного назначения. Компания «Стат» представила платформу выгодных сделок STAT. На ней поставщики сами борются за заказы клиентов. Александр Гаранин показал роботизированный комплекс возведения монолитных ограждающих конструкций «Страта-Форм».
Участники Инвестиционного дня смогли также ознакомиться с FOS Smart, проектом компании «ФОС Групп». Это система мониторинга и управления городским освещением с полным производственным циклом в Красноярске. ИП Антон Брот представил гостям форума Humex — ультразвуковую климатическую установку для камеры расстойки хлебных изделий.
Несколько проектов позволяют оптимизировать работу ритейла. Так, операционная система «Атлант» на базе технологии Layerpie для торговых предприятий гарантирует бесперебойную работу тысяч касс. Это разработка компании «Айти-Юниверс-СК». В свою очередь, компания ЕСЛС разработала систему управления цифровой полкой в ритейле «Сигма-Ритейл», которая генерирует контент и обновляет цены по всему торговому залу в один клик.
Впервые на Инвестиционном дне КРИТБИ прошла ангельская сессия для трех молодежных стартапов-резидентов. Начинающие технопредприниматели представили продукты в сфере искусственного интеллекта, беспилотных летательных аппаратов и компьютерного зрения в радиологии. Экспертом выступил Мартин Кольхаузер — основатель венчурного фонда ЧакVC, бизнес-ангел года по версии Российского венчурного форума и Московского стартап-саммита. Формат ангельской сессии предполагал прямой диалог основателей с инвестором. Каждый проект получил от Мартина Кольхаузера персональный разбор с оценкой технологической зрелости продукта, устойчивости бизнес-модели и готовности к привлечению внешнего финансирования.
В рамках акселератора КРИТБИ каждая инновационная компания прошла двухмесячную интенсивную подготовку по привлечению государственного и венчурного капитала. Программа включала более 20 занятий по стратегическому развитию, маркетингу и защите проектов. Наставниками выступили эксперты из Красноярска, Москвы, Казани и Перми, имеющие практический опыт развития инфраструктуры в России и СНГ.
Председатель правительства Красноярского края Алексей Медведев высоко оценил уровень представленных стартапов.
«Технологический прорыв рождается там, где есть команда, способная поставить сложную задачу, найти нестандартное решение, проверить его в реальных условиях и довести до внедрения. Мы ждем от вас именно таких идей — способных перевернуть привычные уклады, обеспечить лидерство для отрасли. И хотелось бы, чтобы таких инвестиционных сессий проводилось еще больше, это позволило бы нашему краю процветать не только как сырьевому, но и как технологическому гиганту»,— обратился Алексей Медведев к участникам.
Эта региональная задача полностью отвечает федеральному вектору развития, констатировал исполнительный директор КРИТБИ Сергей Басистый. «Технологическое лидерство — одна из ключевых национальных целей, поставленных президентом страны. А рынок венчурных инвестиций — тот самый инструмент, который трансформирует перспективные инновационные разработки в успешные высокотехнологичные компании. Сегодня КРИТБИ — центр притяжения инноваторов Красноярского края. Наши уникальные сервисы и мероприятия позволяют технопредпринимателям быть востребованными, повышать свой инновационный потенциал и активно привлекать венчурные инвестиции»,— рассказал он.
За выступлениями красноярских стартапов следили представители российских венчурных фондов «Евразийский центр инноваций», «Чак VC», «Новая перспектива», Aethon, R&D-продуктовой компании «Коперник AI», Технопарка «Сколково», а также частные инвесторы и бизнес-ангелы.
Представленные стартапы вызвали живой интерес у инвесторов. По итогам питчинга технопредприниматели получили предложения от инвесторов начать переговоры по привлечению венчурного капитала. Партнер инвестиционной сессии КРИТБИ — Евразийский центр инноваций (Казань) — фонд ранних стадий и бизнес-акселератор, инвестирующий в инновационные проекты, предоставил участникам сертификаты на упаковку стартапов и на собственный образовательный курс на онлайн-платформе LearnMore.tech, а бизнес-ангел Мартин Кольхаузер — персональную консультацию.