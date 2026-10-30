«Малому бизнесу нужны стабильные правила работы»

Кубанская «Опора», пошла немного дальше. «Мы считаем, что в условиях налоговой реформы необходимо не просто смягчать отдельные ограничения, а создавать долгосрочные и предсказуемые условия для развития малого бизнеса. Наше главное предложение — установить с 1 января 2027 года единый порог 30 млн рублей для патентной системы налогообложения и освобождения от НДС при УСН. Причем, без последующего снижения и с ежегодной индексацией на инфляцию (федеральная «Опора» предлагает сохранить уровень 20 млн руб.— прим. ред.). Мы считаем необходимым более существенное повышение, чтобы предприниматели могли развивать бизнес, не опасаясь утраты специальных налоговых условий при естественном росте выручки»,—комментирует «Ъ-Кубань» вице-председатель Краснодарского краевого отделения «Опора России» Даниэль Башмаков.