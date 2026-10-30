«Малому бизнесу нужны стабильные правила работы»
Кубанская «Опора России» подготовила свои предложения по «налоговому» пакету поправок
Краснодарское краевое отделение «Опоры России» подготовило предложения по «налоговому» пакету, внесенному Правительством РФ в Госдуму. Они оказались более кардинальными, нежели те, что вошли в консолидированный пакет инициатив, сформированный ранее центральным аппаратом предпринимательского объединения.
Краснодарское региональное отделение «Опора России» подготовило и направило в центральный аппарат предпринимательского объединения свои дополнительные предложения, направленные на защиту интересов малого и среднего бизнеса при рассмотрении в Госдуме правительственных поправок в налоговое законодательство.
Как ранее сообщал «Ъ», «Опора России» предложила Минфину и Госдуме смягчить изменения в налоговое законодательство, предложенные правительством. В частности, она попросила сохранить действующие ставки в 13–15% для доходов по банковским вкладам, а для дивидендов ограничить максимальную ставку 18% вместо предложенных правительством 22%. Также предпринимательское объединение предложило заменить повышаемые штрафы для предпринимателей на предупреждения для незначительных налоговых правонарушений, вернуться к теме заморозки порога доходов малого бизнеса, с которого возникает необходимость платить НДС, распространив ее и на патентную систему налогообложения.
Кубанская «Опора», пошла немного дальше. «Мы считаем, что в условиях налоговой реформы необходимо не просто смягчать отдельные ограничения, а создавать долгосрочные и предсказуемые условия для развития малого бизнеса. Наше главное предложение — установить с 1 января 2027 года единый порог 30 млн рублей для патентной системы налогообложения и освобождения от НДС при УСН. Причем, без последующего снижения и с ежегодной индексацией на инфляцию (федеральная «Опора» предлагает сохранить уровень 20 млн руб.— прим. ред.). Мы считаем необходимым более существенное повышение, чтобы предприниматели могли развивать бизнес, не опасаясь утраты специальных налоговых условий при естественном росте выручки»,—комментирует «Ъ-Кубань» вице-председатель Краснодарского краевого отделения «Опора России» Даниэль Башмаков.
Дополнительно краснодарская «Опора» предложила учитывать доходы за 2026 год при определении права на применение новых порогов с 1 января 2027 года. Это позволит избежать ситуации, когда предприниматели потеряют право на льготный режим еще до начала действия новых правил.
Второе предложение касается налоговых пеней.
«Мы предлагаем на 2027-2029 годы закрепить для организаций МСП начисление пеней по ставке 1/300 ключевой ставки Банка России на весь период просрочки (в федеральном предложении предусматривается ставка от 1/150 за определенный период просрочки — прим. «Ъ-Кубань»). Наша позиция направлена на снижение финансовых рисков предприятий, особенно при сезонной выручке и задержках оплаты со стороны контрагентов»,— поясняет господин Башмаков.
Третье предложение — отложить применение повышенных фиксированных налоговых штрафов для субъектов МСП до 1 января 2028 года. Оно обосновывается тем, что бизнесу необходимо предоставить дополнительное время для адаптации к новым требованиям, особенно с учетом одновременного изменения других налоговых правил.
Далее краснодарцы просят сохранить специальные налоговые режимы и региональные льготы. Они предлагают сделать АвтоУСН постоянным налоговым режимом, а до принятия соответствующего решения продлить эксперимент как минимум до 31 декабря 2030 года. Кроме того, в кубанской «Опоре» считают необходимым сохранить объект налогообложения «доходы» по УСН и право регионов устанавливать пониженные ставки УСН без дополнительного сокращения перечня льготируемых видов деятельности.
Пятое предложение касается собственников малого бизнеса. Помимо сохранения особого порядка налогообложения дивидендов, краснодарское отделение предложило предусмотреть самостоятельную налоговую базу со ставками 13% и 15% для доходов физических лиц от продажи долей в компаниях, включенных в реестр МСП, с учетом установленных законом налоговых освобождений. Это важно для сохранения инвестиционной привлекательности небольших предприятий, поясняет Даниэль Башмаков.
Еще одно предложение связано с сохранением действующего порядка переноса декабрьских сроков уплаты налогов. Если установленный срок приходится на выходной или нерабочий день, он должен переноситься на следующий рабочий день, а не на предшествующий. Досрочное же взыскание налогов в конце года способно создавать дополнительные кассовые разрывы.
Наконец, седьмая инициатива направлена на защиту небольших независимых пунктов выдачи заказов. Для них предложено установить четкие критерии применения кадастрового налогообложения, чтобы новые правила не приводили к необоснованному увеличению налоговой нагрузки на предпринимателей, работающих в этом сегменте.
«Мы понимаем необходимость обеспечения бюджетных поступлений и повышения налоговой дисциплины. Однако убеждены, что чрезмерное ужесточение условий для добросовестных предпринимателей может привести к обратному результату: сокращению рабочих мест, закрытию предприятий, снижению инвестиционной активности и, в конечном счете, уменьшению налоговой базы. Наша принципиальная позиция — малому бизнесу нужны не временные послабления, а стабильные и понятные правила работы на несколько лет вперед»,— резюмирует вице-председатель Краснодарского краевого отделения «Опоры России».