Концерт Алексея Чумакова, иммерсивный театр и стендап

Театр «Мой» в пятницу в 20:00 и в выходные в 19:30 покажет драму «Человек в футляре» по рассказу Антона Чехова. Учитель греческого языка Беликов живет в постоянном страхе перед переменами и прячется от реальности в любых возможных «футлярах». Авторы спектакля рассуждают на сцене о том, что жить «как все» и «по правилам» часто проще, но в этом выборе можно потерять свободу быть собой.