Концерт Алексея Чумакова, иммерсивный театр и стендап
Куда сходить в Краснодаре 30, 31 октября и 1 ноября
В эти выходные краснодарцы и гости кубанской столицы смогут послушать живую музыку разных жанров, посмотреть кино и спектакли, а также посетить стендап-шоу. Подробнее — в афише «Ъ-Кубань».
Где послушать музыку
Музыкальный театр Краснодара 30 октября в 19:00 представит шоу «Территория джаза» от биг-бенда Георгия Гараняна. Коллектив был создан в 1997 году в Краснодаре. Биг-бенд известен исполнением классических джазовых стандартов, свинга и ярких концертных программ.
Стоимость билетов — от 500 руб. (6+)
Во дворце спорта «Олимп» 31 октября в 19:00 пройдет концерт эстрадного певца Алексея Чумакова. Сейчас артист активно гастролирует по стране со своим сольным туром «Девочке, девушке, женщине». На сцене прозвучат как новые треки, так и хиты — «Необыкновенная», «Тут и там», «Счастье», «В лабиринтах», обещают организаторы.
Стоимость билетов — от 5500 руб. (6+)
31 октября в 19:30 в Sgt. Pepper’s Bar выступит Gilead — российская музыкальная группа из Тюмени, играющая в жанре «современного средневековья» (фолк-рок, электронная музыка). Организаторы описывают предстоящее событие как «путешествие сквозь время, где волынки, флейты, барабаны и мощные хоровые припевы превращают зал в шумную средневековую таверну, полную танцев, огня и свободы».
Стоимость билетов — от 2300 руб. (16+)
Какие спектакли посетить
Театр «Мой» в пятницу в 20:00 и в выходные в 19:30 покажет драму «Человек в футляре» по рассказу Антона Чехова. Учитель греческого языка Беликов живет в постоянном страхе перед переменами и прячется от реальности в любых возможных «футлярах». Авторы спектакля рассуждают на сцене о том, что жить «как все» и «по правилам» часто проще, но в этом выборе можно потерять свободу быть собой.
Стоимость билетов — от 1600 руб. (12+)
Театр «Свои» 30 октября и 31 октября в 19:30 представит трагикомедию «Фантазии Фарятьева». Пьеса была написана Аллой Соколовой в 1974 году, и ее двухсерийная экранизация 1979 года, снятая режиссером Ильей Авербахом, стала культовой. На глазах зрителей разворачивается глубокая психологическая драма о человеческом одиночестве, неразделенной любви, хрупких надеждах и тотальном неумении людей слышать друг друга.
Стоимость билетов — от 1200 рублей. (12+)
1 ноября в 20:00 на сцене театра «Дом мецената» — иммерсивная постановка «Аддикция». Спектакль основан на биографии жизни поэта серебряного века, основателя символизма — Валерия Брюсова. Артисты сыграют 187 сцен одновременно, в каждой комнате дома будет разворачиваться своя история. Посетитель может следить за одним героем или постоянно перемещаться, взаимодействовать с окружающей обстановкой.
Стоимость билетов — 3500 руб. (18+)
Что смотреть в кино
В кинотеатрах Краснодара покажут новый фильм Падрика Маккинли «До последнего грамма» с Итаном Хоуком и Расселом Кроу в главных ролях. Главному герою Мерфи предстоит отбыть тюремный срок. Начальник тюрьмы предлагает ему и нескольким другим заключенным возможность обрести свободу в обмен на участие в опасной операции по контрабанде золота. Мерфи отправляется в путь вместе с людьми, которым нельзя доверять. Чем глубже они увязают в деле, тем очевиднее становится: человеческая жадность может быть тяжелее золота.
Стоимость билетов — от 450 руб. (16+)
Также в пятницу и в выходные можно посмотреть еще одну новинку — мультфильм «Барашек Шон и Чудище Лохматое». На ферме Мосси-Боттом неуклюжий хозяин умудряется полностью уничтожить урожай тыкв, ставя под угрозу праздник во всем городе. Барашек Шон решает исправить это с помощью науки, но что-то идет не так: фермер пропал, а в лесу воет Чудище Лохматое. Мультфильм наполнен множеством пародий и оммажей на классические хорроры, включая «Психо» Альфреда Хичкока, классических монстров Universal и клип Майкла Джексона Thriller.
Стоимость билетов — от 230 руб. (6+)
В кинотеатрах покажут «Фьорд» — фильм, получивший золото на Каннском фестивале 2026 года. В глухую норвежскую деревню на берегу фьорда переезжает семья из Румынии. Они быстро находят общий язык с соседями, а дети обеих семей становятся лучшими друзьями. Но идиллия рушится, когда румынская девочка приходит в школу с синяками и по деревне начинают ползти тревожные слухи.
Стоимость билетов — от 370 руб. (18+)
Чем можно еще заняться
В ДК железнодорожников 1 ноября в 19:00 пройдет концерт комика Валеры Киракосьяна, участника проекта «Stand Up» на ТНТ и полуфиналист 11-го сезона «Comedy Баттл». Известен своей самоиронией и монологами о жизни с «механическим сердцем» — из-за врожденного порока сердца он перенес пять операций, что стало одной из ключевых и уникальных тем в его комедии.
Стоимость билетов — от 850 руб. (18+)