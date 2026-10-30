Суд обязал «Северный Кузбасс» обеспечить запас топлива в Березовском

В состав «Северного Кузбасса» входят шахты «Березовская» (1,5 млн т угля в год) и «Первомайская» (1,8 млн т), построенная в 2006 году обогатительная фабрика «Северная» (проектная мощность — 3 млн т в год), а также ряд других подразделений. В 2025 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», чистый убыток компании составил около 5 млрд руб. С июня этого года организация находится в процедуре наблюдения.