Суд обязал «Северный Кузбасс» обеспечить запас топлива в Березовском
Суд обязал «Северный Кузбасс» обеспечить запас топлива в Березовском
Березовский городской суд Кемеровской области обязал АО «Угольная компания „Северный Кузбасс“» обеспечить необходимый запас топлива для котельной города. Решение должно быть исполнено в течение 10 дней, сообщил объединенный пресс-центр судов региона.
«На момент обращения в суд запас угля на объекте составлял всего 40 т, что соответствует потребности на одни сутки. При этом установленный норматив неснижаемого запаса топлива составляет 865 т»,— говорится в сообщении. В суде пришли к выводу, что «недостаток угля может привести к остановке котельной, прекращению отопления и горячего водоснабжения, а также создать угрозу жизни и здоровью жителей».
В состав «Северного Кузбасса» входят шахты «Березовская» (1,5 млн т угля в год) и «Первомайская» (1,8 млн т), построенная в 2006 году обогатительная фабрика «Северная» (проектная мощность — 3 млн т в год), а также ряд других подразделений. В 2025 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», чистый убыток компании составил около 5 млрд руб. С июня этого года организация находится в процедуре наблюдения.
Ранее с иском к «Северному Кузбассу» обратилась прокуратура по итогам проведенной проверки, в ходе которой были выявлены нарушения законодательства о теплоснабжении.
Как писал «Ъ-Сибирь», на прошлой неделе стало известно о том, что был задержан гендиректор компании Станислав Лупий. Ему предъявили обвинения в невыплате зарплаты сотрудникам на общую сумму 650 млн руб.
В городе Березовском на севере Кемеровской области проживает около 43 тыс. человек.