Плата за невыплату

В состав «Северного Кузбасса» входят шахты «Березовская» (1,5 млн т угля в год) и «Первомайская» (1,8 млн т), построенная в 2006 году обогатительная фабрика «Северная» (проектная мощность — 3 млн т в год), а также ряд других подразделений. Станислав Лупий — сын гендиректора АО «СУЭК-Кузбасс» Михаила Лупия. Подконтрольная Станиславу Лупию компания приобрела «Северный Кузбасс» у группы «Талтэк» в 2023 году. Сделка не стала предпринимательской удачей: по итогам 2023 года компания понесла убытки, которые затем стали только расти. В 2025 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», они составили около 5 млрд руб.