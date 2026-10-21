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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Сибирь

Плата за невыплату

Глава «Северного Кузбасса» задержан за долги компании перед работниками
В Кемеровской области задержан гендиректор АО «Угольная компания “Северный Кузбасс”» Станислав Лупий. Топ-менеджеру предъявлено обвинение в невыплате зарплаты сотрудникам на общую сумму 650 млн руб. «Северный Кузбасс» долго был проблемным активом, а в результате разразившегося в последние годы в отрасли кризиса его убытки выросли. В компании введена процедура наблюдения, а самому Станиславу Лупию грозит банкротство по иску Федеральной налоговой службы.
«Северный Кузбасс» накопил долги перед своими сотрудниками на сотни миллионов рублей

«Северный Кузбасс» накопил долги перед своими сотрудниками на сотни миллионов рублей

Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Следственное управление СК России по Кемеровской области — Кузбассу 21 октября сообщило о задержании гендиректора одной из угледобывающих компаний региона. Ему предъявлено обвинение в невыплате заработной платы работникам, злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в особо крупном размере.
«С февраля по сентябрь 2026 года руководитель коммерческой организации, несмотря на имеющуюся у него финансовую возможность, не выплатил заработную плату работникам, что привело к задолженности свыше 650 млн руб. Также обвиняемый выплатил премии сотрудникам, замещающим руководящие должности, в размере свыше 400 млн руб., чем злоупотребил полномочиями»,— рассказали в ведомстве.
В управлении добавили, что топ-менеджер скрыл денежные средства в размере 13,5 млн руб., за счет которых должно производиться взыскание налогов и других обязательных платежей. На имущество фигуранта дела и компании наложен арест на сумму свыше 300 млн руб.
В сообщении фамилия гендиректора и название компании не указываются. По данным источников «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах, речь идет о «Северном Кузбассе» и его руководителе Станиславе Лупии.
В состав «Северного Кузбасса» входят шахты «Березовская» (1,5 млн т угля в год) и «Первомайская» (1,8 млн т), построенная в 2006 году обогатительная фабрика «Северная» (проектная мощность — 3 млн т в год), а также ряд других подразделений. Станислав Лупий — сын гендиректора АО «СУЭК-Кузбасс» Михаила Лупия. Подконтрольная Станиславу Лупию компания приобрела «Северный Кузбасс» у группы «Талтэк» в 2023 году. Сделка не стала предпринимательской удачей: по итогам 2023 года компания понесла убытки, которые затем стали только расти. В 2025 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», они составили около 5 млрд руб.
С 2024 года на предприятиях «Северного Кузбасса» стали задерживать зарплату, в июне 2026-го в компании была введена процедура наблюдения. Ее итоги арбитражный суд Кемеровской области рассматривал 21 октября, но отложил дальнейшее разбирательство до 2 декабря по ходатайству временного управляющего Константина Матолыгина.
Банкротство грозит и самому топ-менеджеру. Соответствующее заявление налоговой службы поступило в арбитражный суд 7 октября. Оно было мотивировано наличием задолженности перед ФНС в сумме 7,08 млн руб. Иск планируется рассмотреть 19 ноября.
Как писал «Ъ-Сибирь», в мае 2026 года уже было возбуждено дело о невыплате зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) сотрудникам «Северного Кузбасса». Областной главк СКР и прокуратура Кузбасса 9 октября сообщили о завершении расследования уголовного дела Станислава Лупия по обвинению в задержке зарплаты в размере 150 млн руб. перед 1,1 тыс. работников. В ходе следствия он частично (в размере 119 млн руб.) погасил задолженность.
«Северный Кузбасс» — не единственная угледобывающая компания в регионе, которая на фоне кризиса в отрасли оказалась в тяжелом финансовом положении и в центре внимания правоохранительных органов. В начале октября стало известно, что в суд направлено уголовное дело гендиректора ООО «Шахта "Спиридоновская"» Вячеслава Малахова. Его обвиняют в невыплате работникам 195 млн руб. Схожее по содержанию уголовное дело в отношении владельца обанкротившейся шахты «Инская» Дениса Немыкина уже рассматривает Беловский городской суд.
Валерий Лавский, Новосибирск; Игорь Лавренков, Кемерово
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