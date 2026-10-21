Плата за невыплату
Глава «Северного Кузбасса» задержан за долги компании перед работниками
В Кемеровской области задержан гендиректор АО «Угольная компания “Северный Кузбасс”» Станислав Лупий. Топ-менеджеру предъявлено обвинение в невыплате зарплаты сотрудникам на общую сумму 650 млн руб. «Северный Кузбасс» долго был проблемным активом, а в результате разразившегося в последние годы в отрасли кризиса его убытки выросли. В компании введена процедура наблюдения, а самому Станиславу Лупию грозит банкротство по иску Федеральной налоговой службы.
Следственное управление СК России по Кемеровской области — Кузбассу 21 октября сообщило о задержании гендиректора одной из угледобывающих компаний региона. Ему предъявлено обвинение в невыплате заработной платы работникам, злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в особо крупном размере.
«С февраля по сентябрь 2026 года руководитель коммерческой организации, несмотря на имеющуюся у него финансовую возможность, не выплатил заработную плату работникам, что привело к задолженности свыше 650 млн руб. Также обвиняемый выплатил премии сотрудникам, замещающим руководящие должности, в размере свыше 400 млн руб., чем злоупотребил полномочиями»,— рассказали в ведомстве.
В управлении добавили, что топ-менеджер скрыл денежные средства в размере 13,5 млн руб., за счет которых должно производиться взыскание налогов и других обязательных платежей. На имущество фигуранта дела и компании наложен арест на сумму свыше 300 млн руб.
В сообщении фамилия гендиректора и название компании не указываются. По данным источников «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах, речь идет о «Северном Кузбассе» и его руководителе Станиславе Лупии.
В состав «Северного Кузбасса» входят шахты «Березовская» (1,5 млн т угля в год) и «Первомайская» (1,8 млн т), построенная в 2006 году обогатительная фабрика «Северная» (проектная мощность — 3 млн т в год), а также ряд других подразделений. Станислав Лупий — сын гендиректора АО «СУЭК-Кузбасс» Михаила Лупия. Подконтрольная Станиславу Лупию компания приобрела «Северный Кузбасс» у группы «Талтэк» в 2023 году. Сделка не стала предпринимательской удачей: по итогам 2023 года компания понесла убытки, которые затем стали только расти. В 2025 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», они составили около 5 млрд руб.
С 2024 года на предприятиях «Северного Кузбасса» стали задерживать зарплату, в июне 2026-го в компании была введена процедура наблюдения. Ее итоги арбитражный суд Кемеровской области рассматривал 21 октября, но отложил дальнейшее разбирательство до 2 декабря по ходатайству временного управляющего Константина Матолыгина.
Банкротство грозит и самому топ-менеджеру. Соответствующее заявление налоговой службы поступило в арбитражный суд 7 октября. Оно было мотивировано наличием задолженности перед ФНС в сумме 7,08 млн руб. Иск планируется рассмотреть 19 ноября.
Как писал «Ъ-Сибирь», в мае 2026 года уже было возбуждено дело о невыплате зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) сотрудникам «Северного Кузбасса». Областной главк СКР и прокуратура Кузбасса 9 октября сообщили о завершении расследования уголовного дела Станислава Лупия по обвинению в задержке зарплаты в размере 150 млн руб. перед 1,1 тыс. работников. В ходе следствия он частично (в размере 119 млн руб.) погасил задолженность.
«Северный Кузбасс» — не единственная угледобывающая компания в регионе, которая на фоне кризиса в отрасли оказалась в тяжелом финансовом положении и в центре внимания правоохранительных органов. В начале октября стало известно, что в суд направлено уголовное дело гендиректора ООО «Шахта "Спиридоновская"» Вячеслава Малахова. Его обвиняют в невыплате работникам 195 млн руб. Схожее по содержанию уголовное дело в отношении владельца обанкротившейся шахты «Инская» Дениса Немыкина уже рассматривает Беловский городской суд.