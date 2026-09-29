Сальдо сообщил о сложнейшем гуманитарном кризисе в Алешках

Гуманитарная ситуация городе Алешки Херсонской области является сложнейшей, заявил глава региона Владимир Сальдо в интервью «Вестям».

По словам губернатора, несмотря на отсутствие света и ограничения в поставках топлива, многие местные жители продолжают оставаться в своих домах и пока не планируют уезжать. Сколько остается людей в городе, неизвестно, отметил господин Сальдо.

Как ранее заявлял губернатор области, Вооруженные силы Украины сознательно пытаются устроить блокаду Алешек и мешают доставлять гуманитарную помощь. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что из-за обстрелов и беспилотных атак в город нельзя подвезти ни продукты, ни медикаменты. Он также охарактеризовал ситуацию как критическую.

Город Алешки находится на левом берегу Днепра. До начала российской военной операции в городе жили примерно 20 тыс. человек.