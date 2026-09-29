Сальдо сообщил о сложнейшем гуманитарном кризисе в Алешках
Гуманитарная ситуация городе Алешки Херсонской области является сложнейшей, заявил глава региона Владимир Сальдо в интервью «Вестям».
По словам губернатора, несмотря на отсутствие света и ограничения в поставках топлива, многие местные жители продолжают оставаться в своих домах и пока не планируют уезжать. Сколько остается людей в городе, неизвестно, отметил господин Сальдо.
Как ранее заявлял губернатор области, Вооруженные силы Украины сознательно пытаются устроить блокаду Алешек и мешают доставлять гуманитарную помощь. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что из-за обстрелов и беспилотных атак в город нельзя подвезти ни продукты, ни медикаменты. Он также охарактеризовал ситуацию как критическую.
Город Алешки находится на левом берегу Днепра. До начала российской военной операции в городе жили примерно 20 тыс. человек.
Сложности гуманитарной ситуации в Алешках включают не только нехватку ресурсов, но и разрушение инфраструктуры, препятствующее их доставке. Так, в мае 2024 года обстрел повредил электроподстанцию, что привело к аварийному отключению электроснабжения в Алешкинском и других муниципальных округах. В июне 2023 года эвакуация из города требовала использования спецтехники, при этом сообщалось о проблемах со связью.
Риски затрагивают и медицинскую помощь: 10 декабря 2025 года, по данным Владимира Сальдо, при обстреле районной больницы погибли три медработника и двое получили ранения. После затопления территорий из-за прорыва плотины Каховской ГЭС в июне 2023 года власти планировали противоэпидемические меры. Тогда же с затопленных территорий эвакуировали более 6 тыс. человек, включая 235 детей и 81 маломобильного гражданина.