Железнодорожники не выехали из группы
«Локомотив» потерпел поражение от ЦСКА и прекратил борьбу за Кубок России
В пятом туре группового этапа FONBET Кубка России по футболу ЦСКА одержал победу над «Локомотивом» — 3:1. Железнодорожники после этого поражения уже не смогут выйти в play-off ни при каких обстоятельствах, что можно назвать пока главной неожиданностью турнира. Армейцы продолжат борьбу за трофей, но еще непонятно, по какой сетке они пойдут дальше — «Путем Российской премьер-лиги» или «Путем регионов». Это определится в их матче с «Акроном».
После того как «Ростов» досрочно вышел в play-off с первого места в группе D, в розыгрыше остались две путевки в 1/8 финала «Пути РПЛ» и «Пути регионов», на которые претендовали «Акрон», ЦСКА и «Локомотив». Причем в самом сложном положении находились железнодорожники, отстававшие на четыре очка от тольяттинцев и на два от армейцев. И чтобы продолжить борьбу в Кубке России, сейчас у них не было других вариантов, кроме как побеждать в дерби, и лучше всего в основное время.
Вот только недавнее поражение от того же «Ростова» в чемпионате показало, что «Локомотив» до сих пор не выбрался из кризиса и против нынешнего разогнавшегося ЦСКА у него мало шансов. К тому же красно-зеленым приходилось держать в уме и предстоящее дерби со «Спартаком» в премьер-лиге, где они занимают лишь 13-е место практически с минимальным отрывом от зоны прямого вылета. В такой ситуации кубковые матчи вообще обычно отходят на второй план.
Уже на седьмой минуте армейцы вскрыли оборону «Локомотива» через центр, за который отвечали Евгений Морозов и Георгий Джикия. Данил Круговой сыграл на Ивана Облякова, тот в касание отдал пас Даниле Козлову, а он уже пробил низом в угол, очутившись перед вратарем Ильей Лантратовым. Железнодорожники попытались ответить, и у нападающего Николая Комличенко был неплохой момент, но он промедлил с ударом, а когда воротам Владислава Торопа угрожал Джикия, голкиперу помог Лусиано Гонду, смягчивший полет мяча.
И все-таки ЦСКА выглядел мощнее, опять, как и в дерби со «Спартаком», выдав блестящий дебют.
На 17-й минуте хозяева «ВЭБ Арены» заработали угловой, и центральный защитник Жуан Виктор с подачи Облякова очень технично положил второй гол.
Легко и быстро поведя 2:0, команда Дмитрия Игдисамова решила поиграть от обороны. Но если в матче чемпионата со «Спартаком» это сработало, и тогда она удержала такой результат, то сейчас еще в первом тайме «Локомотив» сократил разницу. В принципе после отличной передачи Андрея Мостового должен был забивать Вадим Раков, однако он угодил в перекладину. Хорошо, что Александр Коваленко подстраховал одноклубника и все-таки добил мяч в сетку. Это произошло на 37-й минуте, и до перерыва счет не изменился.
Не получалось его изменить и во втором тайме. ЦСКА не позволял железнодорожникам даже бить по воротам, а Комличенко и сам в одном из эпизодов почему-то не решился на удар после удобной передачи Мостового. Армейцы тоже не тревожили Лантратова, но на 66-й минуте им удалась атака, которую завершил Джикия. Мохамед Аззи, конечно, простреливал с расчетом на то, что это сделает Гонду, а защитник «Локомотива» просто немного опередил его и гол превратил в автогол. В оставшееся время подопечные Михаила Галактионова сопротивлялись скорее по инерции, тем более что и красно-синие по-прежнему действовали предельно дисциплинированно.
ЦСКА уверенно победил 3:1 и с восемью очками поднялся на второе место в группе, а в заключительном туре его ждет встреча с «Акроном», в активе которого семь баллов. «Локомотив» с тремя очками уже точно пролетает мимо play-off. На финише группового этапа он сыграет дома с «Ростовом» и официально закончит кубковую кампанию.
В группе С к пятому туру практически определился четвертый лишний. Махачкалинское «Динамо» с одним набранным очком имело сугубо математические шансы на выход в play-off. Чтобы сохранить их, ему надо было для начала обыграть «Крылья Советов» в Самаре. Но уже по составу, который выставил главный тренер дагестанского клуба Вадим Евсеев, напрашивался вывод, что Кубок России у него сейчас отнюдь не в приоритете. Несколько ведущих футболистов и вовсе отсутствовали в заявке.
Конечно, без борьбы динамовцы сдаваться не собирались, тем не менее на 32-й минуте «Крылья» воплотили свое игровое преимущество в гол. Центральный защитник гостей Ильяс Ахмедов неудачно подставил ногу под прострел Кирилла Печенина, и Амар Рахманович почти с ленточки отправил мяч в сетку. Во втором тайме «Динамо» даже перехватило инициативу, а Сердер Сердеров упустил шикарный момент, но на 68-й минуте хозяева подали угловой, и Михайло Баньяц после скидки Доминика Ороза с метра поразил ворота. Самарцы выиграли 2:0 и набрали девять очков. Махачкалинцы окончательно лишились возможности выйти в play-off.
Лидер группы «Зенит» гостил у «Балтики». Не так давно он уже приезжал к ней в рамках чемпионата и одержал трудную победу 3:2, да и в домашнем матче Кубка России с трудом одолел ее 1:0. Сейчас тоже было тяжело, но петербуржцы выдержали стартовый натиск команды Андрея Талалаева, а на 30-й минуте открыли счет, когда Даниил Кондаков поставил точку в красивой комбинации с участием Джона Джона и Романа Веги. Потом гостей спас и голкипер Денис Адамов. Чинонсо Оффор выскочил с ним один на один после ошибки Нуралы Алипа, при этом защитник «Зенита» откровенно тянул нападающего за футболку и, похоже, помешал ему нанести более точный удар. А когда Фахд Муфи в упор бил головой, Адамов совершил просто сумасшедший сейв.
Во втором тайме Фелипе Аугусто, казалось, снял напряжение в этом матче, зарядив из-за штрафной площади в правый от вратаря Егора Любакова угол. Но, пропустив на 69-й минуте, на 73-й калининградцы неожиданно вернули интригу. Никто не ожидал, что центральный защитник Илья Кирш так шарахнет с дальней и максимально неудобной дистанции прямо за шиворот Адамову. Причем тут же Илья Порохов мог отыграть и второй гол. Опять хорош был Адамов, а на 83-й минуте Фелипе Аугусто оформил дубль с передачи Кондакова. Тем не менее хозяева сражались до конца, и Порохов на 91-й минуте все же забил Адамову. На большее у них уже не хватило времени.
«Зенит» снова победил в Калининграде 3:2 и с 14 очками досрочно занял первое место в группе. У «Балтики» шесть баллов, и как минимум путевку в 1/8 финала «Пути регионов» она себе обеспечила, но еще может пробиться и в сетку «Пути РПЛ». В последнем туре калининградцы встретятся на выезде с махачкалинским «Динамо», а пока вторые «Крылья Советов» сыграют с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. При равенстве очков «Балтика» обойдет самарцев по дополнительным показателям.