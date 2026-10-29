Железнодорожники не выехали из группы

После того как «Ростов» досрочно вышел в play-off с первого места в группе D, в розыгрыше остались две путевки в 1/8 финала «Пути РПЛ» и «Пути регионов», на которые претендовали «Акрон», ЦСКА и «Локомотив». Причем в самом сложном положении находились железнодорожники, отстававшие на четыре очка от тольяттинцев и на два от армейцев. И чтобы продолжить борьбу в Кубке России, сейчас у них не было других вариантов, кроме как побеждать в дерби, и лучше всего в основное время.