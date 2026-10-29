СГТУ и «КамАЗ» будут вместе готовить инженеров для цифрового завода в Саратове
Студенты СГТУ смогут обучаться по целевым программам
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. и ПАО «КамАЗ» заключили соглашение о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе вуза. Университет будет готовить инженерные кадры для высокотехнологичного завода, который «КамАЗ» строит на площадке Столыпинского индустриального парка. Проект реализуется при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина.
Стороны совместно займутся образовательными программами, профориентационными мероприятиями, а также научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими проектами. Студенты СГТУ смогут обучаться по целевым программам, а курсовые и выпускные квалификационные работы писать по темам, актуальным для «КамАЗа». Преподаватели получат возможность проходить стажировки и повышать квалификацию на площадках предприятия.
Строительство завода началось в конце августа. Вячеслав Володин сообщал, что инвестиции в цифровое предприятие составят 20 млрд руб. Оно будет выпускать раздаточные коробки для грузовиков и спецтехники, производство планируется полностью роботизировать. Проект предусматривает создание около 300 рабочих мест. Запустить завод намерены в 2029 году, выйти на полную мощность в 2031-м. Кадры для предприятия, в частности специалистов по робототехнике, будут готовить и в Политехническом колледже — Лицее-интернате №64.