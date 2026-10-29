СГТУ и «КамАЗ» будут вместе готовить инженеров для цифрового завода в Саратове

Строительство завода началось в конце августа. Вячеслав Володин сообщал, что инвестиции в цифровое предприятие составят 20 млрд руб. Оно будет выпускать раздаточные коробки для грузовиков и спецтехники, производство планируется полностью роботизировать. Проект предусматривает создание около 300 рабочих мест. Запустить завод намерены в 2029 году, выйти на полную мощность в 2031-м. Кадры для предприятия, в частности специалистов по робототехнике, будут готовить и в Политехническом колледже — Лицее-интернате №64.