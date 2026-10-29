Квартальнов рассказал, почему Каюмов не доиграл матч с «Сочи
Ярославский «Локомотив» на домашнем льду обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:2. На послематчевой пресс-конференции главный тренер ярославцев Дмитрий Квартальнов объяснил, почему Артур Каюмов перестал выходить на лед после удара в голову, и отметил игру молодых хоккеистов.
Четыре шайбы из шести забросили молодые игроки: по дублю оформили Матвей Котков и Кирилл Емельянов. Дмитрий Квартальнов похвалил хоккеистов за самоотдачу, но призвал не делать выводов по одной встрече.
В третьем периоде на лед также вышел 16-летний вратарь Яков Казанцев. На момент дебюта в КХЛ ему было 16 лет и 335 дней. По словам тренера, это решение позволило молодому голкиперу почувствовать атмосферу лиги.
Отвечая на вопрос о состоянии Артура Каюмова, который получил удар в голову в первом периоде, господин Квартальнов пояснил, что форварда решили поберечь. «Там ничего такого страшного. Просто поберегли», — сказал тренер.
Следующий матч «Локомотив» проведет в Ярославле 2 ноября против тольяттинской «Лады».