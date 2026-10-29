КС защитил добросовестных приобретателей участков на землях населенных пунктов
Поводом для проверки норм Гражданского кодекса и федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» стала жалоба жительницы Подмосковья Ольги Остроумовой. В 2021 году она приобрела участок площадью около семи соток и начала строительство дома. Но в 2023-м администрация Ленинского городского округа добилась признания ее права на недвижимость недействующим. Дело в том, что спорный участок был образован в 2017 году путем выделения доли из земель сельскохозяйственного назначения по решению суда (владельцы паев делили земли бывшего колхоза имени Горького). Впоследствии местная администрация решила, что это было сделано с нарушением закона, и оспорила судебное решение. В итоге участок был обращен в муниципальную собственность, а все доводы заявительницы о том, что она является добросовестным приобретателем, суды проигнорировали.
Тогда госпожа Остроумова обратилась в КС: она доказывала, что избранный местными властями способ изъятия позволяет им произвольно лишать граждан зарегистрированного в ЕГРН права собственности на земельные участки без учета добросовестности приобретателя и срока исковой давности. В итоге именно добросовестный приобретатель вынужден нести негативные последствия, вытекающие из незаконных действий органов судебной власти и бездействия органов местного самоуправления.
Администрация не может отобрать землю только потому, что отменено судебное решение, на основании которого было зарегистрировано право собственности, следует из постановления, опубликованного 29 октября. Нужно еще доказать недобросовестность приобретателя, безвозмездность сделки или отсутствие воли публичной власти, а также учитывать сроки давности, указал КС.