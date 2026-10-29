КС защитил добросовестных приобретателей участков на землях населенных пунктов

Поводом для проверки норм Гражданского кодекса и федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» стала жалоба жительницы Подмосковья Ольги Остроумовой. В 2021 году она приобрела участок площадью около семи соток и начала строительство дома. Но в 2023-м администрация Ленинского городского округа добилась признания ее права на недвижимость недействующим. Дело в том, что спорный участок был образован в 2017 году путем выделения доли из земель сельскохозяйственного назначения по решению суда (владельцы паев делили земли бывшего колхоза имени Горького). Впоследствии местная администрация решила, что это было сделано с нарушением закона, и оспорила судебное решение. В итоге участок был обращен в муниципальную собственность, а все доводы заявительницы о том, что она является добросовестным приобретателем, суды проигнорировали.