«Ленфильму» назначили государственного продюсера

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов представил коллективу «Ленфильма» нового генерального директора Дмитрия Давиденко. Решение о его назначении 22 июля принял совет директоров киностудии, сообщили в пресс-службе Смольного. Бывший руководитель департамента кинематографии и цифрового развития Минкульта РФ сменил Надежду Андрющенко, которая возглавляла предприятие с декабря 2024 года. Кадровая перестановка произошла спустя несколько месяцев после перехода 100% акций «Ленфильма» в собственность Петербурга и через три недели после полной замены совета директоров студии на городских чиновников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры России Дмитрий Давиденко на церемонии открытия фестиваля «Кино на службе Отечеству»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры России Дмитрий Давиденко на церемонии открытия фестиваля «Кино на службе Отечеству»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В правительстве Петербурга господина Давиденко назвали медиаменеджером с опытом работы в ведущих кинокомпаниях и на государственной службе. В Смольном рассчитывают, что новый руководитель вернет на студию крупные проекты и известных кинематографистов. Основными направлениями работы «Ленфильма» город называет производство фильмов и сериалов, исторического, патриотического и научно-просветительского контента. Помимо съемочных площадок, на территории студии предполагается развивать общественные пространства и разместить городскую кинокомиссию, которая будет помогать организовывать съемки в Петербурге.

Дмитрию Давиденко 50 лет. Он окончил киноведческое отделение сценарно-киноведческого факультета ВГИКа, имеет степень кандидата искусствоведения и сейчас является профессором кафедры киноведения института. Во ВГИКе он преподает историю отечественного кино и ведет семинар современного отечественного фильма. До перехода на государственную службу господин Давиденко работал на телеканале «Россия», в студии «Рекун», компаниях «Красная стрела», «Мармот-фильм» и продюсерской компании Валерия Тодоровского. В его продюсерской фильмографии — картины «Стиляги», «Географ глобус пропил» и «Большой», а также сериалы «Каменская», «Оттепель», «Оптимисты», «Ладога» и «Частица вселенной». Всего он участвовал в производстве более 20 фильмов и сериалов.

Летом 2022 года господин Давиденко возглавил департамент кинематографии и цифрового развития Минкульта. Подразделение курирует выдачу прокатных удостоверений и распределение государственной поддержки между авторскими, дебютными, документальными и анимационными проектами. Назначение пришлось на период после ухода крупнейших голливудских студий с российского рынка, когда перед ведомством стояла задача увеличить объем национального контента.

В июне 2024 года на ПМЭФ господин Давиденко анонсировал изменение правил выдачи прокатных удостоверений. При их оформлении предполагалось учитывать соответствие фильмов традиционным российским духовно-нравственным ценностям.

Департамент он покинул в октябре 2025 года по собственному желанию. Его сменила заместитель Анна Ярина. К тому времени Дмитрий Давиденко уже несколько месяцев как вошел в совет директоров «Ленфильма» вместе с четырьмя представителями Росимущества. Этот состав сформировали еще при федеральном собственнике.

Одним из последних кадровых решений того совета стало переназначение Надежды Андрющенко генеральным директором «Ленфильма» на три года. Она впервые возглавила студию в декабре 2024 года, до этого руководила ее службой безопасности и занималась финансовым менеджментом и экономической безопасностью. Основной задачей госпожи Андрющенко при назначении называли разработку программы финансового оздоровления. Несмотря на трехлетний срок полномочий, студия получила другого руководителя.

Передача «Ленфильма» Петербургу обсуждалась в течение 2025 года при участии городских властей, Минкульта, Росимущества и представителей кинематографического сообщества. 2 декабря президент Владимир Путин подписал указ о передаче городу всех находившихся в федеральной собственности акций студии. Правительству РФ поручалось завершить процедуру в течение шести месяцев, однако уже в феврале 2026 года Александр Беглов сообщил, что 100% акций перешли Петербургу.

После смены собственника город перестроил корпоративное управление студией. В конце мая полномочия прежнего совета директоров были досрочно прекращены, а его состав расширили с пяти до семи человек. В него вошли вице-губернатор Ирина Потехина, специальный представитель губернатора Маргарита Рудакова, глава пресс-службы Смольного Инна Карпушина, председатели комитетов по культуре, финансам и государственному финансовому контролю Федор Болтин, Светлана Енилина и Сергей Макеев, а также заместитель председателя комитета имущественных отношений Екатерина Рылеева.

Представителей киноиндустрии в совете директоров не осталось. Федор Болтин объяснял его состав правилами управления городскими акционерными обществами. По его словам, на нынешнем этапе совет должен заниматься прежде всего финансовыми и административными вопросами, тогда как обсуждение сценариев и творческой политики планируется передать отдельному органу. Незадолго до назначения нового гендиректора господин Болтин говорил, что «Ленфильму» необходимо «усиливать административные позиции».

Одной из первоочередных задач нового руководства останется финансовое оздоровление предприятия. Согласно бухгалтерской отчетности, в 2025 году выручка «Ленфильма» составила 230,5 млн рублей, а чистый убыток — 120,9 млн рублей. Текущую задолженность киностудии Федор Болтин оценивал примерно в 300 млн рублей. Средства на расчеты с кредиторами предусмотрены городским бюджетом. Их планируют передать «Ленфильму» через дополнительную эмиссию акций. В Смольном ожидают, что выплаты начнутся осенью 2026 года, а к концу года предприятие сможет перейти к следующему этапу реализации стратегии развития.

Параллельно город наращивает участие в кинопроизводстве. На начало 2026 года при поддержке петербургского комитета по культуре на студии находились в работе четыре проекта: документальные фильмы «Город на грани. История Петербургской дамбы» и «Петербург Поднебесный», художественная картина «На краю детства» о девочке-почтальоне в блокадном Ленинграде и документальная лента «Мечты под огнем» о студентах РГИСИ из Мариуполя. Отдельно готовится поддержанный Фондом кино проект «Юный князь. Александр Невский».

Господин Давиденко стал очередным руководителем студии после серии кадровых перестановок. Федор Щербаков возглавлял «Ленфильм» с сентября 2020 года до февраля 2024-го. После того как МВД объявило его в розыск по уголовному делу о вымогательстве, руководство перешло к продюсеру Эдуарду Суворову. Сначала в статусе исполняющего обязанности, а в августе 2024 года — генерального директора. Уже в декабре Росимущество сняло господина Суворова с должности и назначило Надежду Андрющенко. Таким образом, Дмитрий Давиденко стал третьим руководителем предприятия за два с половиной года.

Кадровые изменения происходили и на уровне совета директоров. С 2012 года его возглавлял режиссер Федор Бондарчук, покинувший должность в декабре 2024-го. В разные годы в орган управления входили Александр Сокуров, Алексей Герман-младший и другие представители киноиндустрии. В 2025 году их сменили чиновники Минкульта и Росимущества, а после передачи акций Петербургу — представители Смольного.

Публичная программа нового генерального директора, срок его контракта и дальнейшая роль Надежды Андрющенко пока не раскрываются.

Полина Пучкова