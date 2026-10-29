Ярославский «Локомотив» обыграл «Сочи» со счетом 6:2
Ярославский «Локомотив» 29 октября на домашнем льду победил ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча на «Арене-2000» завершилась со счетом 6:2 (1:0, 3:2, 2:0).
Счет на восьмой минуте открыл защитник хозяев Алексей Береглазов. Во втором периоде преимущество увеличил Джованни Фьоре, затем отличились Матвей Котков и Кирилл Емельянов. У гостей шайбы забросили Ярослав Беляков и Артур Гиздатуллин. В заключительной двадцатиминутке Емельянов и Котков оформили по дублю.
Для «Локомотива» эта победа стала третьей подряд. Ранее ярославцы обыграли московское «Динамо» — 2:1 в овертайме и череповецкую «Северсталь» — 1:0. Следующий матч команда проведет 2 ноября дома против тольяттинской «Лады».