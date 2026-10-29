Ярославский «Локомотив» обыграл «Сочи» со счетом 6:2

Счет на восьмой минуте открыл защитник хозяев Алексей Береглазов. Во втором периоде преимущество увеличил Джованни Фьоре, затем отличились Матвей Котков и Кирилл Емельянов. У гостей шайбы забросили Ярослав Беляков и Артур Гиздатуллин. В заключительной двадцатиминутке Емельянов и Котков оформили по дублю.