Налог пробивается через границу

Российские селлеры призывают сделать повышение НДС на зарубежные товары поэтапным. Минпромторг предлагает одномоментное увеличение ставки налога до 22%, в то время как Минфин — постепенное до 2029 года. Участники рынка опасаются, что резкое введение налогообложения на товары из-за границы приведет к существенному росту цен на них, сокращению ассортимента. Более того, это усилит конкуренцию внутри страны, так как китайские производители начнут регистрироваться в России.

Ассоциация представителей электронной торговли (АПЭТ) выступила за поэтапное введение НДС на трансграничные товары до 22% в 2029 году. Письмо (есть в распоряжении “Ъ”) с просьбой рассмотреть такой вариант повышения налоговой ставки президент АПЭТ Алексей Москаленко направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. В аппарате правительства сообщили “Ъ”, что пока обращение не получено. “Ъ” также направил запросы в Минпромторг и Минфин.

Введение НДС на трансграничные товары активно обсуждается с 2025 года, когда Минфин РФ подготовил проект поправок к Налоговому кодексу, предусматривающий поэтапное введение НДС на ввозимые в Россию товары электронной торговли с 5% в 2027 году до 20% в 2030-м. Позже Минфин предложил новый вариант поэтапного повышения ставки НДС — с 7% в 2027 году до 22% в 2029-м. В Минпромторге РФ предложили установить ставку для иностранных товаров в размере 22% уже в 2027 году. Пока компромиссное решение министерствами не выработано.

Авторы письма отмечают, что единовременное введение НДС по полной ставке создает риск перетока торговли из регулируемого канала маркетплейсов в нерегулируемые: Telegram-каналы карго-операторов, C2C-сервисы и прямые заказы через байеров. Государство одновременно потеряет и налоговую базу, и регуляторный контроль над оборотом.

НДС при трансграничной торговле неизбежно скажется на уровне цен, спросе, ширине ассортимента и рентабельности бизнеса, поясняет главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин. В среднем удорожание может составить 15–25%, прогнозируют в сервисе CDEK Shopping.

В АПЭТ считают, что одномоментный рост стоимости трансграничных товаров может превысить 25%, что непременно приведет к резкому сокращению ассортимента.

Особенно это отразится на импортных товарах в наиболее чувствительных для потребителя категориях, таких как электроника, одежда, обувь, косметика, товары для дома.

Иностранные продавцы стали одним из главных драйверов роста маркетплейсов в 2025–2026 годах, отмечает основатель агентства «Шольчев» Евгений Шольчев. По его оценке, только на маркетплейсах количество заказов из-за границы в 2025 году выросло на 30% год к году, а число китайских брендов на Wildberries и Ozon за год увеличилось почти вдвое. Эти производители закрывают потребность в экономсегменте, который российское производство пока не может обеспечить в нужных для рынка объемах (см. “Ъ” от 17 апреля).

В Ozon также поддерживают поэтапное введение новых ставок, такой подход поможет адаптироваться всем участникам рынка к новым правилам, сообщили “Ъ” в компании. В Wildberries, «Яндекс Маркете» и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) на запрос “Ъ” оперативно не ответили.

Сейчас зарубежные селлеры находятся в более выгодном положении, чем российские продавцы: разница в прибыли между ними может составлять 20–30% в зависимости от категории реализуемых товаров (см. “Ъ” от 26 февраля). Введение НДС должно было поддержать российский бизнес, нивелировать ценовые преимущества и помочь снизить долю серого импорта на рынке трансграничной торговли. Выравнивать условия для российских и зарубежных предпринимателей начали и сами платформы: так, в Wildberries сообщили о повышении комиссии и создании единых условий для селлеров с 25 мая 2026 года.

Главным преимуществом российских селлеров на маркетплейсах остается скорость доставки.

Сроки доставки из Китая составляют три-четыре недели против двух-трех дней у продавцов, работающих внутри страны, поясняет Алексей Москаленко. По его мнению, резкое повышение НДС может привести к переходу большинства китайских продавцов на локальную модель и работу со складов внутри РФ, что приведет к ужесточению конкуренции между селлерами.

При этом резкое введение НДС в 22% сможет принести пользу для фискальной системы и части офлайн-ритейла, считает руководитель проектов практики «Корпоративные финансы» компании Strategy Partners Ирина Макогончук. Этот вариант может обеспечить быстрый рост налоговых поступлений и максимально оперативное формальное выравнивание условий между импортными товарами и российскими, отмечает она. Ранее инициативу Минпромторга РФ поддержали и в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли.

Однако трансграничная торговля сейчас занимает незначительную долю в российском онлайн-ритейле. Из 2,8 трлн руб. общего объема онлайн-покупок за первые два месяца 2026 года на этот сегмент пришлось всего 2,5%, следует из данных АКИТ. Для сравнения: по итогам 2025 года доля покупок в зарубежных интернет-магазинах составляла около 3,8%.

Алина Мигачёва