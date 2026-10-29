За год манго подорожало в рознице на 13%

Стоимость манго в рознице на неделе 12–18 октября 2026 года составила 304,2 руб. за 1 кг, подсчитала аналитическая компания NTech. Год к году значение увеличилось на 13%. Это самый заметный рост среди популярных фруктов. На втором месте бананы с удорожанием 10% в годовом выражении, до 139 руб. за 1 кг. Мандарины за год выросли всего на 3%, до 219 руб. за 1 кг.