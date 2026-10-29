Госдума хочет принять законопроект о регулировании видеоигр до января

По словам собеседника “Ъ” в видеоигровой отрасли, вопрос дальнейшей разработки документа инициировал силовой блок, представив закрытый доклад о вреде игр для детей, после чего были все замечания собраны и оформлены в единый документ, который обсуждался в Госдуме 22 октября. Собеседник “Ъ” на видеоигровом рынке говорит, что «на данный момент законопроект остается в том виде, в котором обсуждался два года назад». При этом, как подчеркивал господин Горелкин, «диалог с отраслью по законопроекту возобновится в ближайшее время». “Ъ” направил запрос в ИТ-комитет Госдумы.