Госдума хочет принять законопроект о регулировании видеоигр до января
Госдума намерена доработать законопроект о регулировании видеоигр и «убрать спорные моменты», об этом рассказал первый зампред ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин на Цифровом юридическом форуме. Документ планируется принять в первом чтении до января, а ко второму чтению «подготовить поправки вместе с индустрией». В законопроекте планируется «убрать моменты, относящиеся к вопросу авторизации», а также обеспечить безопасность детей: для этого вводится глубокая маркировка контента по аналогии с PEGI (европейская система возрастной классификации видеоигр и развлекательного программного обеспечения). Там также планируется доработать меры поддержки индустрии. В частности, Антон Горелкин предложил создать негосударственный фонд поддержки видеоигр.
По словам собеседника “Ъ” в видеоигровой отрасли, вопрос дальнейшей разработки документа инициировал силовой блок, представив закрытый доклад о вреде игр для детей, после чего были все замечания собраны и оформлены в единый документ, который обсуждался в Госдуме 22 октября. Собеседник “Ъ” на видеоигровом рынке говорит, что «на данный момент законопроект остается в том виде, в котором обсуждался два года назад». При этом, как подчеркивал господин Горелкин, «диалог с отраслью по законопроекту возобновится в ближайшее время». “Ъ” направил запрос в ИТ-комитет Госдумы.