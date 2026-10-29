Чистая прибыль страховых компаний за девять месяцев 2026 года снизилась в 2 раза

В третьем квартале текущего года страховщики получили убыток в размере 11,5 млрд руб. Отрицательный квартальный результат на протяжении шести лет был лишь три раза — во втором квартале 2022 года (1,4 млрд руб.), четвертом квартале 2023 года (60 млрд руб.) и третьем квартале 2026 года (11,5 млрд руб.). При этом с начала 2024 года страховые компании ежеквартально показывали прибыль от 100 млрд до 150 млрд руб.