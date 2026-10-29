Производство компьютеров на Дону выросло на 51% за девять месяцев

Среди других отраслей наиболее заметный рост зафиксирован в производстве текстильных изделий, где индекс достиг 137,6% от уровня января—сентября 2025 года. В производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки, показатель составил 114,4%, химических веществ и химических продуктов — 107,5%, прочей неметаллической минеральной продукции — 102,5%. В сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов, а также ликвидации загрязнений индекс вырос до 106,9%.