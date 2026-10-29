Производство компьютеров на Дону выросло на 51% за девять месяцев
Индекс производства компьютеров, электронных и оптических изделий в Ростовской области за январь—сентябрь 2026 года составил 151,2% от уровня аналогичного периода прошлого года. При этом общий индекс промышленного производства в регионе снизился на 2,2%. Об этом свидетельствуют данные Ростовстата, которые изучил «Ъ-Ростов».
Среди других отраслей наиболее заметный рост зафиксирован в производстве текстильных изделий, где индекс достиг 137,6% от уровня января—сентября 2025 года. В производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки, показатель составил 114,4%, химических веществ и химических продуктов — 107,5%, прочей неметаллической минеральной продукции — 102,5%. В сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов, а также ликвидации загрязнений индекс вырос до 106,9%.
В то же время в большинстве других отраслей промышленности зафиксирована отрицательная динамика. Наиболее сильное снижение отмечено в производстве одежды, где индекс составил 54,1% от прошлогоднего уровня. В производстве кокса и нефтепродуктов он достиг 65%, прочих транспортных средств и оборудования — 79,3%, табачных изделий — 86,3%, резиновых и пластмассовых изделий — 88,4%.
В металлургическом производстве индекс составил 94,1% от уровня января—сентября 2025 года, в производстве пищевых продуктов — 93,4%, лекарственных средств и материалов медицинского и ветеринарного назначения — 91,8%, электрического оборудования — 91,1%. В производстве мебели показатель достиг 90,6%, в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, — 89,2%.
В добыче полезных ископаемых индекс производства составил 95,4% от прошлогоднего уровня. В том числе в добыче угля показатель снизился до 93,2%, а в добыче прочих полезных ископаемых — до 98,8%. В обеспечении электрической энергией, газом и паром, а также кондиционировании воздуха индекс достиг 97,6%.
В производстве напитков показатель составил 98,6% от уровня января—сентября 2025 года. В обрабатывающих производствах в целом индекс достиг 97,7%, тогда как производство компьютеров, электронных и оптических изделий, текстиля и машин и оборудования продемонстрировало рост.
Индекс промышленного производства рассчитывается по добыче полезных ископаемых, обрабатывающим производствам, энергетике, а также водоснабжению, водоотведению и утилизации отходов. По методологии Ростовстата, расчет основан на динамике производства важнейших товаров-представителей в натуральном выражении.