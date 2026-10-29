Госдума в первом чтении поддержала налоговые инициативы правительства

Несмотря на уже вечерний час (начало рассмотрения затянулось из-за принятия бюджета на трехлетку), депутаты были настроены на дискуссию. Так, парламентариев обеспокоили предложения по введению НДС на товары трансграничной электронной торговли, а также таможенного сбора в размере 100 руб. за посылку на продукцию для личного потребления стоимостью до €200. Алексей Сазанов частично опасения снял, сообщив, что ко второму чтению планируется внести поправку о том, что таможенный сбор не будет взиматься в отношении товаров электронной торговли. «Вводить и НДС, и таможенный сбор не планируется»,— заверил он.