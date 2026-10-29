Госдума в первом чтении поддержала налоговые инициативы правительства
Два налоговых законопроекта, вошедших в бюджетный пакет правительства, 29 октября прошли первое чтение в Госдуме. Ко второму чтению к ним уже накопилось множество вопросов — в частности, замечания депутатов и Счетной палаты вызвали предложения правительства по налогу на сверхприбыль для недропользователей и по обелению торговли на маркетплейсах. По некоторым вопросам Минфин уже выразил готовность пойти на уступки — например, в части введения таможенного сбора на приобретенные через интернет-площадки товары из-за рубежа.
Представивший законопроекты Госдуме замглавы Минфина Алексей Сазанов рассказал об основных подготовленных изменениях. Первый набор поправок, в частности, включает в налоговую базу НДФЛ со ставками налога от 13% до 22% пассивные доходы граждан (вместо 13–15% сейчас) — от дивидендов, процентов от вкладов, продажи имущества. Также в нем содержится повышение с 15% до 22% ставки налога на прибыль личных фондов и введение 22-процентного НДС для трансграничной онлайн-торговли. Второй законопроект предусматривает введение налога на сверхприбыль для горнодобывающей промышленности.
Несмотря на уже вечерний час (начало рассмотрения затянулось из-за принятия бюджета на трехлетку), депутаты были настроены на дискуссию. Так, парламентариев обеспокоили предложения по введению НДС на товары трансграничной электронной торговли, а также таможенного сбора в размере 100 руб. за посылку на продукцию для личного потребления стоимостью до €200. Алексей Сазанов частично опасения снял, сообщив, что ко второму чтению планируется внести поправку о том, что таможенный сбор не будет взиматься в отношении товаров электронной торговли. «Вводить и НДС, и таможенный сбор не планируется»,— заверил он.