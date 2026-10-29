Шестой созыв Общественной палаты Кубани приступил к работе
В Краснодаре прошло первое пленарное заседание VI созыва Общественной палаты Краснодарского края. Палата начала работу в расширенном составе: с этого созыва число ее членов увеличено с 45 до 60 человек. Об этом сообщает пресс-служба палаты.
На заседании открытым голосованием избрали председателя, его заместителей, утвердили перечень профильных комиссий и их руководителей, состав Совета, обновленный Регламент и Кодекс этики члена палаты.
Председателем вновь избрана Любовь Попова — кандидат экономических наук, Заслуженный строитель РФ и Кубани, Герой Труда Кубани. Она возглавляла палату и в предыдущих созывах. Первым заместителем стал Артур Колесников, заместителями — Владимир Коробчак, Сергей Петухов, Александр Ткаченко и Темыр Хагуров.
Из 60 членов нового созыва 22 человека вошли в палату впервые. Средний возраст членов — 51 год, самому молодому 26 лет, самому старшему — 76. Среди них шесть Героев Труда Кубани, один Герой России, двое участников СВО, 21 человек имеет ученую степень.
В структуре палаты будут работать 11 профильных комиссий. Они займутся экспертизой нормативных актов, рассмотрением обращений граждан, общественным контролем и обсуждениями. Члены палаты определятся с составом комиссий в течение 10 дней после заседания. Полномочия шестого созыва продлятся до октября 2029 года.