Численность сельхозработников Дона сократилась почти на 2 тыс. человек за 8 месяцев

Среди других отраслей заметнее всего численность работников сократилась в обеспечении электрической энергией, газом и паром, а также кондиционировании воздуха — примерно на 2,1 тыс. человек, или на 6%, до 32,23 тыс. человек. В финансовой и страховой деятельности сокращение составило около 659 человек, до 15,04 тыс. человек, в добыче полезных ископаемых — около 246 человек, до 8,87 тыс. человек. В административной деятельности и сопутствующих услугах показатель уменьшился примерно на 616 человек, до 28,71 тыс. человек.