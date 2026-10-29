Численность сельхозработников Дона сократилась почти на 2 тыс. человек за 8 месяцев
Среднесписочная численность работников сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства в Ростовской области в январе—августе 2026 года составила 39,1 тыс. человек. Это примерно на 2 тыс. человек, или на 4,8%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитал «Ъ-Ростов» на основе данных Ростовстата.
В целом по региону численность работников крупных, средних и малых предприятий и организаций с учетом дорасчета составила 1,02 млн человек, сократившись примерно на 2 тыс. человек, или на 0,2%. Внутри аграрного сектора численность работников растениеводства, животноводства, охоты и предоставления соответствующих услуг уменьшилась примерно на 1,9 тыс. человек, до 37,55 тыс. человек. В рыболовстве и рыбоводстве показатель снизился примерно на 22 человека, до 969 человек.
Среди других отраслей заметнее всего численность работников сократилась в обеспечении электрической энергией, газом и паром, а также кондиционировании воздуха — примерно на 2,1 тыс. человек, или на 6%, до 32,23 тыс. человек. В финансовой и страховой деятельности сокращение составило около 659 человек, до 15,04 тыс. человек, в добыче полезных ископаемых — около 246 человек, до 8,87 тыс. человек. В административной деятельности и сопутствующих услугах показатель уменьшился примерно на 616 человек, до 28,71 тыс. человек.
В обрабатывающих производствах численность работников сократилась примерно на 355 человек, до 177,17 тыс. человек. В строительстве она уменьшилась примерно на 400 человек, до 49,6 тыс. человек, в транспортировке и хранении — примерно на 459 человек, до 75,98 тыс. человек. В оптовой торговле, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, показатель снизился примерно на 843 человека, до 69,44 тыс. человек.
Одновременно в гостиничном бизнесе и общественном питании численность работников выросла примерно на 1,8 тыс. человек, до 18,57 тыс. человек. В здравоохранении и социальных услугах прирост составил около 2,2 тыс. человек, до 106,22 тыс. человек, в водоснабжении, водоотведении, сборе и утилизации отходов — около 823 человек, до 19,11 тыс. человек. В операциях с недвижимостью число работников увеличилось примерно на 498 человек, до 24,2 тыс. человек.
Приведенные изменения численности в людях рассчитаны на основе опубликованных Ростовстатом показателей и округлены. Статистика учитывает крупные, средние и малые предприятия и организации.