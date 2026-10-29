В Свердловской области отремонтировали 12 мостов

«Еще на двух региональных мостах участки работ попали в зону подтопления во время дождевого паводка. Речь про мостовой переход на автодороге "Подъезд к д. Барбашина" на территории Слободо-Туринского муниципального района — его ремонт завершим в 2027 году. А капремонт моста через Кунару на трассе Камышлов-Сухой Лог подрядчик планирует завершить до конца года»,— сообщил губернатор.