В Свердловской области отремонтировали 12 мостов
В Свердловской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» отремонтировали 12 региональных мостов и путепроводов. Работы на части объектов завершат до конца 2026 года, еще один мост планируют отремонтировать в 2027 году. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Денис Паслер.
В числе завершенных объектов — мост через реку Сысерть на дороге Сысерть — Верхняя Сысерть — Охотхозяйство, а также мосты через реки Шуралку, Туру, Лялю и Какву на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.
С опережением графика обновлен мост через реку Шитовский Исток в Верхней Пышме. Завершен ремонт мостового перехода через Черемшу на дороге Битимка — Первомайское в Первоуральском городском округе и моста через Юрмач на подъезде к поселку Рассвет в Камышловском муниципальном районе.
До 5 ноября планируется открыть движение по мосту через реку Большой Актай. Также в 2026 году завершат работы на правой стороне путепровода на 23-м км трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.
«Еще на двух региональных мостах участки работ попали в зону подтопления во время дождевого паводка. Речь про мостовой переход на автодороге "Подъезд к д. Барбашина" на территории Слободо-Туринского муниципального района — его ремонт завершим в 2027 году. А капремонт моста через Кунару на трассе Камышлов-Сухой Лог подрядчик планирует завершить до конца года»,— сообщил губернатор.