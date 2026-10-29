Оборот торговли и ремонта авто на Дону достиг 2,42 трлн рублей за девять месяцев

Наиболее значительное снижение зафиксировано в производстве одежды. Оборот организаций этой отрасли составил 7,26 млрд руб., или 11,4% от уровня января—сентября прошлого года. В металлургическом производстве показатель уменьшился на 31,4%, до 66,98 млрд руб., в производстве текстильных изделий — на 23,1%, до 24,33 млрд руб., мебели — на 19,9%, до 6,09 млрд руб. Оборот производства кокса и нефтепродуктов составил 85,2% от прошлогоднего уровня, а табачных изделий — 86%. Абсолютные объемы в этих двух категориях в материалах не указаны.