Оборот торговли и ремонта авто на Дону достиг 2,42 трлн рублей за девять месяцев
Оборот организаций Ростовской области, занимающихся оптовой и розничной торговлей, а также ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов, за январь—сентябрь 2026 года составил 2,42 трлн руб., увеличившись на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных Ростовстата, которые изучил «Ъ-Ростов».
В том числе оборот оптовой торговли, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, достиг 1,60 трлн руб., прибавив 6,9%. В розничной торговле, за исключением продажи автомобилей и мотоциклов, показатель составил 654,36 млрд руб., увеличившись на 9,9%.
В целом оборот организаций Ростовской области за девять месяцев достиг 5,12 трлн руб., что на 6% больше, чем за январь—сентябрь 2025 года. В обрабатывающих производствах показатель увеличился на 1,8%, до 1,31 трлн руб. При этом динамика внутри промышленности существенно различалась.
Наиболее значительное снижение зафиксировано в производстве одежды. Оборот организаций этой отрасли составил 7,26 млрд руб., или 11,4% от уровня января—сентября прошлого года. В металлургическом производстве показатель уменьшился на 31,4%, до 66,98 млрд руб., в производстве текстильных изделий — на 23,1%, до 24,33 млрд руб., мебели — на 19,9%, до 6,09 млрд руб. Оборот производства кокса и нефтепродуктов составил 85,2% от прошлогоднего уровня, а табачных изделий — 86%. Абсолютные объемы в этих двух категориях в материалах не указаны.
В производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, оборот снизился на 6,2%, до 140,63 млрд руб. В производстве лекарственных средств и материалов медицинского назначения, применяемых в том числе в ветеринарии, он сократился на 5%, до 3,25 млрд руб.
В то же время среди обрабатывающих отраслей выделяется рост оборота производства прочих транспортных средств и оборудования — в 1,67 раза, до 193,86 млрд руб. В производстве компьютеров, электронных и оптических изделий показатель увеличился на 62,8%, до 32,25 млрд руб. В производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки, он вырос на 19,3%, до 110,05 млрд руб., химических веществ и химических продуктов — на 16,7%, до 59,02 млрд руб.
Оборот производства прочей неметаллической минеральной продукции увеличился на 11,1%, до 68,51 млрд руб., электрического оборудования — на 8,9%, до 47,45 млрд руб., напитков — на 9%, до 41,43 млрд руб. В производстве резиновых и пластмассовых изделий показатель вырос на 3,9%, до 63,76 млрд руб., пищевых продуктов — на 3%, до 299,14 млрд руб.
В добыче полезных ископаемых оборот составил 30,87 млрд руб., сократившись на 12,2%. В сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве совокупный показатель уменьшился на 8,6%, до 112,69 млрд руб. В том числе оборот сельского хозяйства снизился на 8,2%, до 108,81 млрд руб. В рыболовстве и рыбоводстве он, напротив, увеличился на 0,9%, до 1,33 млрд руб.
В других отраслях экономики динамика преимущественно была положительной. Оборот организаций энергетики, включая обеспечение электрической энергией, газом и паром и кондиционирование воздуха, вырос на 8,1%, до 313,06 млрд руб. В сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов, а также ликвидации загрязнений он увеличился на 14,6%, до 47,40 млрд руб. В строительстве оборот достиг 197,82 млрд руб., прибавив 12%.
В транспортировке и хранении показатель вырос на 14,1%, до 285,86 млрд руб. В гостиничном бизнесе и общественном питании он увеличился на 30,4%, до 58,23 млрд руб. Оборот организаций, работающих в сфере операций с недвижимостью, вырос на 24,2%, до 57,97 млрд руб., здравоохранения и социальных услуг — на 15,3%, до 61,44 млрд руб. В сфере информации и связи прирост составил 2,5%, до 79,62 млрд руб.
В образовании оборот увеличился на 11,2%, до 16,48 млрд руб., в предоставлении прочих видов услуг — на 9%, до 5,80 млрд руб. Наиболее высокий темп роста среди представленных направлений зафиксирован в деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений: оборот увеличился в 2,34 раза, до 15,18 млрд руб. В профессиональной, научной и технической деятельности показатель, напротив, сократился на 6,9%, до 53,56 млрд руб.
По методологии Ростовстата, в оборот организаций включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручка от перепродажи приобретенных на стороне товаров. Показатель рассчитывается без НДС, акцизов и других аналогичных обязательных платежей. Темпы изменения приведены в действующих ценах по сопоставимому кругу организаций.