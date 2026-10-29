Ипотечный портфель жителей Ростовской области вырос за год на 16%

«В сентябре активность покупателей на рынке жилой недвижимости временно и незначительно возросла в преддверии изменений: об этом говорит доля распроданного жилья, которая в Краснодарском крае и Ростовской области немного выросла, хотя и по-прежнему находится около исторического минимума. С 1 октября льготная программа стала более адресной, поэтому спрос ожидаемо замедлился. Нужно отметить, что Банк России всегда был за то, чтобы льготные программы являлись более адресными, в том числе из-за того, что большие объемы бюджетных средств идут на субсидирование таких кредитов»,— говорит начальник Южного ГУ Банка России.