Ипотечный портфель жителей Ростовской области вырос за год на 16%
Ипотечный портфель жителей Ростовской области по состоянию на 1 октября 2026 года составил 553 млрд руб. За год он вырос на 16%, сообщил журналистам начальник Южного ГУ Банка России Евгений Эберенц. Для сравнения: жители Краснодарского края нарастили ипотечный портфель на 10% — до 972 млрд руб.
«На динамику ипотечного кредитования, безусловно, повлияло изменение условий по семейной ипотеке. Летом рынок ипотеки был несколько разогрет, многие старались получить льготный кредит до вступления в силу этих изменений. В текущем году выдачи ипотеки за девять месяцев стабильно превышали объемы кредитования в те же месяцы прошлого года и в Краснодарском крае, и в Ростовской области»,— отметил господин Эберенц.
По словам эксперта, в условиях продолжающегося с начала года охлаждения спроса застройщики сокращают площадь новых проектов. Ввод жилья снижается и в Ростовской области, и в Краснодарском крае. При этом, по словам спикера, число выдач разрешений на строительство растет активнее, чем в прошлом году в Южном макрорегионе и в Краснодарском крае. В Ростовской области, отмечает Евгений Эберенц, наоборот, рост меньше, чем раньше.
Он также рассказал, что на 1 октября в целом по стране задолженность по ипотечным кредитам составила почти 22 трлн руб., что на 10,3% больше прошлого года.
«В сентябре активность покупателей на рынке жилой недвижимости временно и незначительно возросла в преддверии изменений: об этом говорит доля распроданного жилья, которая в Краснодарском крае и Ростовской области немного выросла, хотя и по-прежнему находится около исторического минимума. С 1 октября льготная программа стала более адресной, поэтому спрос ожидаемо замедлился. Нужно отметить, что Банк России всегда был за то, чтобы льготные программы являлись более адресными, в том числе из-за того, что большие объемы бюджетных средств идут на субсидирование таких кредитов»,— говорит начальник Южного ГУ Банка России.
По данным регулятора, в целом по стране за январь-сентябрь 2026 года доля льготной ипотеки в общем объеме ипотечного жилищного кредитования составила 63%, а рыночной ипотеки — 37%. В аналогичном периоде прошлого года льготная ипотека занимала 80% от всего объема выдачи, рыночная — 20%.
«Это естественный процесс в условиях снижения ключевой ставки. Конечно, проценты по рыночной ипотеке пока еще высокие, но они снижаются. Стремление правительства сделать льготные программы более адресными также способствует тому, что рыночная ипотека становится более доступной»,— резюмировал Евгений Эберенц.