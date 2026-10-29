На Ставрополье число зарегистрированных наркопреступлений сократилось на 40%
В Ставропольском крае число зарегистрированных наркопреступлений сократилось более чем на 40%, а преступлений с участием несовершеннолетних — почти на 47%. При этом прокуратура сочла раскрываемость недостаточной, а профилактику среди подростков — неэффективной. Такие оценки прозвучали на совещании руководителей правоохранительных органов под председательством исполняющего обязанности прокурора края Михаила Быстрова. О встрече сообщила прокуратура Ставрополья.
Участники обсуждали работу по выявлению и расследованию наркопреступлений, а также соблюдение прав граждан на досудебной стадии уголовного процесса. Быстров заявил, что борьба с незаконным оборотом наркотиков зависит от эффективности и своевременности оперативно-разыскных мероприятий. Руководителям ведомств поручили усилить контроль за оперативной работой и взаимодействие следственных и оперативных подразделений. В сообщении прокуратуры не названы абсолютное число зарегистрированных преступлений, период сравнения и конкретные причины падения показателя. Поэтому снижение нельзя уверенно объяснить ростом профилактики, сокращением распространения наркотиков или иной отдельной мерой.
По сообщению краевой антинаркотической комиссии, за первое полугодие 2025 года в регионе зарегистрировали 2 067 наркопреступлений — примерно столько же, сколько годом ранее. Одновременно комиссия сообщила о росте подростковой наркопреступности на 85% в отдельных территориях и о случаях немедицинского употребления наркотиков несовершеннолетними. Эти цифры относятся к первому полугодию и не опровергают итоговое снижение за иной период, но показывают, что общий показатель не отражал положение во всех муниципалитетах. Данные комиссии опубликованы в её Telegram-канале.
В январе 2026 года «Коммерсантъ» также сообщал, что в 2025 году в крае расследовали 752 наркопреступления, 9% из них — с участием несовершеннолетних. В том же материале приводились данные Следственного комитета о росте числа уголовных дел с участием подростков в целом на 39% за год. Это другая категория учета, однако она подтверждает, что снижение подростковых наркопреступлений не означает общего улучшения ситуации с подростковой преступностью.