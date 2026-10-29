На Ставрополье число зарегистрированных наркопреступлений сократилось на 40%

По сообщению краевой антинаркотической комиссии, за первое полугодие 2025 года в регионе зарегистрировали 2 067 наркопреступлений — примерно столько же, сколько годом ранее. Одновременно комиссия сообщила о росте подростковой наркопреступности на 85% в отдельных территориях и о случаях немедицинского употребления наркотиков несовершеннолетними. Эти цифры относятся к первому полугодию и не опровергают итоговое снижение за иной период, но показывают, что общий показатель не отражал положение во всех муниципалитетах. Данные комиссии опубликованы в её Telegram-канале.