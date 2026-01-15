На Ставрополье число совершенных несовершеннолетними преступлений выросло на 39%

В Ставропольском крае в 2025 году число уголовных дел с участием несовершеннолетних выросло на 39%. Об этом заявил и. о. руководителя СУ СКР по региону Олег Сидоров в интервью «Интерфаксу». Подростки ищут легкий заработок и попадают под влияние манипуляторов. Они совершают тяжкие преступления — от незаконного оборота наркотиков до диверсий и терактов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Олег Сидоров отметил рост поджогов трансформаторных станций, сотовых вышек и ключевых социальных объектов. Зачастую виновники — подростки 16–17 лет. Суд отправляет их под стражу, несмотря на возраст. Их ждет реальный срок лишения свободы. В 2025 году Следственный комитет России зафиксировал более 14 тысяч преступлений, совершенных подростками по всей стране. В Ставропольском крае тенденция усилилась.

Подростки страдают от отсутствия психологической поддержки и индивидуального подхода в школах. Родители и педагоги упускают мелкие хулиганства, что приводит к эскалации. В регионе незанятость молодежи стала главной проблемой. На Ставрополье ввели новые меры: расширение трудоустройства и кружков для несовершеннолетних.

Статистика подтверждает тревогу. В 2025 году в крае расследовали 752 наркопреступления, 9% из них — с участием несовершеннолетних. По 11 делам с участием подростков вынесли приговоры, включая особо тяжкие. За первые четыре месяца года направили в суд свыше 200 дел с участием несовершеннолетних. Треть из 200 сообщений в СКР закончилась возбуждением уголовных дел. Преступления корыстные: кражи, угоны, мошенничество с телефонами и переводами денег.

Ранее, в 2024 году, показатель подростковой преступности в крае падал на 9%. Групповые наркопреступления сократились вдвое, рецидивы — на 30%. Но в 15 муниципалитетах фиксировали рост. В 2025 году тренд развернулся.

Станислав Маслаков