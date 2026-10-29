В Тамбове бизнесмена будут судить за немаркированные вейпы на 271 млн рублей
Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по делу индивидуального предпринимателя, которому вменяют незаконный оборот немаркированной никотинсодержащей продукции стоимостью более 271 млн руб. Об этом сообщило надзорное ведомство.
По версии следствия, в 2025 году бизнесмен приобрел на одном из московских рынков оптовые партии продукции без обязательной маркировки. Товар он перевез в Тамбов и разместил на складах для дальнейшей продажи.
В ноябре того же года деятельность предпринимателя пресекли правоохранители. Из незаконного оборота изъяли более 92 тыс. флаконов с никотинсодержащей жидкостью и свыше 64 тыс. электронных систем доставки никотина.
Предпринимателю предъявлено обвинение в «приобретении, хранении и перевозке в целях сбыта немаркированной никотинсодержащей продукции в особо крупном размере» (п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, максимальное наказание — шесть лет лишения свободы). Дело направят в Октябрьский районный суд Тамбова для рассмотрения по существу.
Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», 27 октября в Воронежской облдуме обсудили перспективы ограничения продажи вейпов в регионе. По итогам круглого стола парламентарии договорились подготовить областной законопроект с учетом предложений профильных ведомств и опыта других регионов.
Единого мнения о полном запрете участники дискуссии не высказали. Зампред облдумы Кирилл Левит усомнился в эффективности исключительно запретительных мер. Министр предпринимательства, торговли и туризма Михаил Москальцов сообщил о сокращении числа специализированных магазинов и предположил, что запрет практически не затронет предпринимателей.