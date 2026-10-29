Платформы для упрощенной разработки кода снова стали пользоваться спросом

После замедления в 2025 году рынок платформ low-code / no-code (LCNC) снова начал расти: в первом полугодии 2026 года он составил около 13 млрд руб. Речь идет о платформах, на которых можно собрать программу по принципу конструктора из готовых фрагментов кода. К концу 2026 года он может вырасти уже до 28,2 млрд руб., а к 2030 году — до 46,8 млрд руб. В отрасли полагают, что рынок будет расти и дальше за счет экономии компаний и развития ИИ.