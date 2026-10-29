От каждого по коду, каждому по софту
Платформы для упрощенной разработки кода снова стали пользоваться спросом
После замедления в 2025 году рынок платформ low-code / no-code (LCNC) снова начал расти: в первом полугодии 2026 года он составил около 13 млрд руб. Речь идет о платформах, на которых можно собрать программу по принципу конструктора из готовых фрагментов кода. К концу 2026 года он может вырасти уже до 28,2 млрд руб., а к 2030 году — до 46,8 млрд руб. В отрасли полагают, что рынок будет расти и дальше за счет экономии компаний и развития ИИ.
Объем российского рынка платформ low-code / no-code (разработка программного обеспечения с минимальным использованием кода или без него) и связанных с ними услуг в первом полугодии 2026 года составил около 13 млрд руб. по сравнению с 11 млрд руб. в первом полугодии 2025 года. За весь 2026 год он может достичь 28,2 млрд руб., увеличившись на 16% год к году. Это следует из совместного исследования ИТ-экосистемы «Лукоморье» (входит в ПАО «Ростелеком») и Telecom Daily. По оценке аналитиков, в 2025 году рынок составлял 24,3 млрд руб., увеличившись на 11%, против роста на 28% в 2024 году.
No-code разработка — это готовые шаблоны для создания приложений, веб-сайтов или автоматизированных бизнес-процессов без написания кода. Low-code разработка работает аналогичным образом, но уже с ручным написанием минимального количества кода.
Замедление рынка в 2025 году связано с высокой базой предыдущих лет, завершением наиболее срочных проектов импортозамещения и неоднородной динамикой разработчиков, говорится в исследовании. При этом около 58% рынка, или 14,1 млрд руб., в 2025 году приходилось на специализированных разработчиков LCNC-платформ, 24% — на компании, для которых LCNC является одним из направлений бизнеса, еще 12% — на поставщиков, сочетающих разработку платформ с услугами внедрения, интеграции и заказной разработки. Оставшиеся 6% занимали смежные решения, в том числе в области аналитики, искусственного интеллекта и автоматизации бизнес-процессов.
Восстановлению темпов роста в 2026–2027 годах будут способствовать интеграция LCNC-платформ с искусственным интеллектом и инструментами роботизации бизнес-процессов (RPA), утверждается в исследовании. К 2030 году объем рынка может достичь 46,8 млрд руб.
Развитие рынка low-code и no-code инструментов связано с повсеместным внедрением искусственного интеллекта, подчеркивает исполнительный директор ROBIN и Robovoice компании SL Soft fabricaONE.AI (ГК «Софтлайн») Павел Сергеев. Он добавил, что сейчас собирать решения с помощью таких «заготовок» стало существенно проще, поскольку есть ИИ-решения, которые могут автоматизировать этот процесс.
Услуги по разработке такого софта предоставляют производители платформ и интеграторы, обладающие опытом внедрения, говорит замдиректора департамента «Бизнес-приложения» компании «Рексофт» Юрий Мацыгин. Среди плюсов low-code платформ — архитектурная надежность, отказоустойчивость и низкая стоимость изменений. Минусы — зависимость от вендора, стоимость лицензий, ограничения по гибкости и дефицит специалистов по конкретной платформе, перечислил он.
Главное экономическое преимущество low-code / no-code заключается в сокращении затрат на разных этапах жизненного цикла приложения, добавила директор по развитию «Сфера.ITSM» ИТ-холдинга Т1 Наталья Буйлина.
Готовые инструменты и стандартизированные подходы позволяют ускорить создание решения, сделать сроки и бюджет более предсказуемыми, а последующие изменения и сопровождение — менее затратными, добавила она. Дополнительным преимуществом становится возможность быстрее реагировать на изменения без необходимости каждый раз проходить полный цикл классической разработки, резюмировала Наталья Буйлина.