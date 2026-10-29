От каждого по коду, каждому по софту

Объем российского рынка платформ low-code / no-code (разработка программного обеспечения с минимальным использованием кода или без него) и связанных с ними услуг в первом полугодии 2026 года составил около 13 млрд руб. по сравнению с 11 млрд руб. в первом полугодии 2025 года. За весь 2026 год он может достичь 28,2 млрд руб., увеличившись на 16% год к году. Это следует из совместного исследования ИТ-экосистемы «Лукоморье» (входит в ПАО «Ростелеком») и Telecom Daily. По оценке аналитиков, в 2025 году рынок составлял 24,3 млрд руб., увеличившись на 11%, против роста на 28% в 2024 году.