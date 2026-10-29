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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Медиа и ТелекомIT

От каждого по коду, каждому по софту

Платформы для упрощенной разработки кода снова стали пользоваться спросом
После замедления в 2025 году рынок платформ low-code / no-code (LCNC) снова начал расти: в первом полугодии 2026 года он составил около 13 млрд руб. Речь идет о платформах, на которых можно собрать программу по принципу конструктора из готовых фрагментов кода. К концу 2026 года он может вырасти уже до 28,2 млрд руб., а к 2030 году — до 46,8 млрд руб. В отрасли полагают, что рынок будет расти и дальше за счет экономии компаний и развития ИИ.

Александр Миридонов / Коммерсантъ

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Объем российского рынка платформ low-code / no-code (разработка программного обеспечения с минимальным использованием кода или без него) и связанных с ними услуг в первом полугодии 2026 года составил около 13 млрд руб. по сравнению с 11 млрд руб. в первом полугодии 2025 года. За весь 2026 год он может достичь 28,2 млрд руб., увеличившись на 16% год к году. Это следует из совместного исследования ИТ-экосистемы «Лукоморье» (входит в ПАО «Ростелеком») и Telecom Daily. По оценке аналитиков, в 2025 году рынок составлял 24,3 млрд руб., увеличившись на 11%, против роста на 28% в 2024 году.

No-code разработка — это готовые шаблоны для создания приложений, веб-сайтов или автоматизированных бизнес-процессов без написания кода. Low-code разработка работает аналогичным образом, но уже с ручным написанием минимального количества кода.

Замедление рынка в 2025 году связано с высокой базой предыдущих лет, завершением наиболее срочных проектов импортозамещения и неоднородной динамикой разработчиков, говорится в исследовании. При этом около 58% рынка, или 14,1 млрд руб., в 2025 году приходилось на специализированных разработчиков LCNC-платформ, 24% — на компании, для которых LCNC является одним из направлений бизнеса, еще 12% — на поставщиков, сочетающих разработку платформ с услугами внедрения, интеграции и заказной разработки. Оставшиеся 6% занимали смежные решения, в том числе в области аналитики, искусственного интеллекта и автоматизации бизнес-процессов.
Восстановлению темпов роста в 2026–2027 годах будут способствовать интеграция LCNC-платформ с искусственным интеллектом и инструментами роботизации бизнес-процессов (RPA), утверждается в исследовании. К 2030 году объем рынка может достичь 46,8 млрд руб.
Развитие рынка low-code и no-code инструментов связано с повсеместным внедрением искусственного интеллекта, подчеркивает исполнительный директор ROBIN и Robovoice компании SL Soft fabricaONE.AI (ГК «Софтлайн») Павел Сергеев. Он добавил, что сейчас собирать решения с помощью таких «заготовок» стало существенно проще, поскольку есть ИИ-решения, которые могут автоматизировать этот процесс.
Услуги по разработке такого софта предоставляют производители платформ и интеграторы, обладающие опытом внедрения, говорит замдиректора департамента «Бизнес-приложения» компании «Рексофт» Юрий Мацыгин. Среди плюсов low-code платформ — архитектурная надежность, отказоустойчивость и низкая стоимость изменений. Минусы — зависимость от вендора, стоимость лицензий, ограничения по гибкости и дефицит специалистов по конкретной платформе, перечислил он.
Главное экономическое преимущество low-code / no-code заключается в сокращении затрат на разных этапах жизненного цикла приложения, добавила директор по развитию «Сфера.ITSM» ИТ-холдинга Т1 Наталья Буйлина.
Готовые инструменты и стандартизированные подходы позволяют ускорить создание решения, сделать сроки и бюджет более предсказуемыми, а последующие изменения и сопровождение — менее затратными, добавила она. Дополнительным преимуществом становится возможность быстрее реагировать на изменения без необходимости каждый раз проходить полный цикл классической разработки, резюмировала Наталья Буйлина.
Рынок программного обеспечения
Новости IT
Технологии

Авторы

  • Ника Сизова
    Ника Сизова
    старший корреспондент